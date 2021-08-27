Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021)

27.08.2021 - 00:41
Ay, Boğa burcunda, diyeti unutun
Sağlam adımlar atmak, garantici davranmak için çaba sarf edebiliriz. Bu arada dolaptan tatlı, tuzlu aşırmaktan da vazgeçin bugün.
Koç
Paralar, paralar bozulmasın aralar… derler ya hani, işte bugün sizin için o aralar bozulabilir. Maddi konuda eşinize dostunuza dikkat edin.
Boğa
İş ve para konusunda veya borç alıp verme konularında kararsızlıklar yaşamanız olası. Mümkünse bu ve buna benzer durumları erteleyin.
İkizler
Bugün kendinizi sosyal konularda şanslı ve fakat ilişkiler konusunda biraz kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla insanlarla içli dışlı olmayın.
Yengeç
İş ve işverenlerle veya iş yaptığınız insanlarla güzel gelişmeler olabilir. ama siz yine de iyi niyetli durarak milletin angaryasını toparlamaya kalkmayın.
Aslan
Kendinizi bugün her şeyin altından kalkabilir hissedebilirsiniz. Ama bu durum bazen sizi gereğinden fazla yorabilir. Orantılı olun.
Başak
Vergi veya o tip sigorta gibi sevimsiz devlet veya büyük kurum işleriniz varsa bugün çözülmesi için çalışacak olabilirsiniz. Yapın kurtulun bari.
Terazi
Bugün vereceğiniz kararlarda daha şanslı ve avantajlı bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Ve bu süreç sizi biraz da olsa oyalayacak gibi duruyor.
Akrep
Cinsellik konusunda hoyrat bir günden geçecek olabilirsiniz. size tavsiyem derli toplu davranın sağınıza solunuza. Tuhaflıklar yapmamaya çalışın
Yay
Bugün sağlık konusunda hem krizlere açık ama diğer yandan da çözüm konusunda iyimser bir günden geçecek olabilirsiniz.
Oğlak
Çocuklarınız varsa bugün onlarla ilgili problemleri çözebilmeniz için önünüzde güzel fırsatlar açılacak olabilir.
Kova
Bugün hem disipline olmak isteyecek hem de kaytarmak için içinizden inanılmaz bir istek duyabilirsiniz. Bence kaytarın işten. Millet çalışsın biraz.
Balık
Dedikodunun dibi noktası bu olabilir. Tam olarak hakkınızda ne konuşulanları duyamasanız da ufak ufak duyacaksınız.