Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

27.08.2021 - 00:41

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 1

Ay, Boğa burcunda, diyeti unutun

Sağlam adımlar atmak, garantici davranmak için çaba sarf edebiliriz. Bu arada dolaptan tatlı, tuzlu aşırmaktan da vazgeçin bugün.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 2

Koç

Paralar, paralar bozulmasın aralar… derler ya hani, işte bugün sizin için o aralar bozulabilir. Maddi konuda eşinize dostunuza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 3

Boğa

İş ve para konusunda veya borç alıp verme konularında kararsızlıklar yaşamanız olası. Mümkünse bu ve buna benzer durumları erteleyin.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Bugün kendinizi sosyal konularda şanslı ve fakat ilişkiler konusunda biraz kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla insanlarla içli dışlı olmayın.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

İş ve işverenlerle veya iş yaptığınız insanlarla güzel gelişmeler olabilir. ama siz yine de iyi niyetli durarak milletin angaryasını toparlamaya kalkmayın.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Kendinizi bugün her şeyin altından kalkabilir hissedebilirsiniz. Ama bu durum bazen sizi gereğinden fazla yorabilir. Orantılı olun.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 7

Başak

Vergi veya o tip sigorta gibi sevimsiz devlet veya büyük kurum işleriniz varsa bugün çözülmesi için çalışacak olabilirsiniz. Yapın kurtulun bari.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Bugün vereceğiniz kararlarda daha şanslı ve avantajlı bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Ve bu süreç sizi biraz da olsa oyalayacak gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Cinsellik konusunda hoyrat bir günden geçecek olabilirsiniz. size tavsiyem derli toplu davranın sağınıza solunuza. Tuhaflıklar yapmamaya çalışın

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün sağlık konusunda hem krizlere açık ama diğer yandan da çözüm konusunda iyimser bir günden geçecek olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Çocuklarınız varsa bugün onlarla ilgili problemleri çözebilmeniz için önünüzde güzel fırsatlar açılacak olabilir.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 12

Kova

Bugün hem disipline olmak isteyecek hem de kaytarmak için içinizden inanılmaz bir istek duyabilirsiniz. Bence kaytarın işten. Millet çalışsın biraz.

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2021) - 13

Balık

Dedikodunun dibi noktası bu olabilir. Tam olarak hakkınızda ne konuşulanları duyamasanız da ufak ufak duyacaksınız.

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