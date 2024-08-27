Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2024)

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün seyahat ve eğitim konularıyla ilgilenmek, diğer insanlar ile fikir alışverişinde bulunmak, merak ettiğiniz şeylerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Hayatta gezgin olma isteğiniz ve sürekli seyahat etme düşünceniz sebebiyle günlük sorumluluklarınızı çok fazla erteleme eğiliminde olabilirsiniz. Bu durum çalışma hayatınız konusunda olumsuz bir tepki ile sonuçlanabilir. Sağlığınız ile ilgili sindirim sorunları, alerjik reaksiyonlar sizi biraz rahatsız edebilir.