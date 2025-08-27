Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün dış dünyaya dönük enerjiniz biraz yavaşlayabilir. İçsel bir sorgulama hali gündeminize yerleşebilir. Her zaman ileri atılmaya alışık olan siz, bugün bir adım geriden izlemeyi tercih edebilirsiniz. Bu, zayıflık değil bilgeliktir. Geçmişte aldığınız bazı kararlar üzerine düşünmek size yeni farkındalıklar kazandırabilir. İş yaşamınızda daha stratejik olmanız gereken bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda ise sabırsız davranmamaya dikkat etmelisiniz. Partnerinizin ihtiyaçlarını da en az kendi istekleriniz kadar önemseyin.