Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 07:25 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 07:26

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 1

İrademizin zorlanacağı bir gün.

Bugün öyle diyete, sigarayı bırakmaya falan kalkmayın derim. Muhtemelen zorlanırsınız.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 2

Koç

Şimdi bir ortaklığınız varsa yürümeyen işleri gündeme getirmenin zamanı pek değilmiş gibi duruyor. Bugün iş, güç meselelerini uzak tutun kendinizden.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 3

Boğa

Sizi mutlu edecek veya kendiniz hakkında iyi hissetmenize yardımcı olacak bir şey yapın. Ve harcamalara biraz daha dikkat elbette.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 4

İkizler

İş yerinde veya iş yaptığınız bir organizasyonda değişiklik yapmaya bakın. İşi zevkle karıştırmayın. Bugün soğukkanlı kalın.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Birine yardım etme fırsatı, nakit getirisi olan bir işe yol açabilir. Deneyin bunu. Ummadığınız anda enteresan değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 6

Aslan

Maddi manevi ortaya koymanız, özellikle ilişkilerde yol katetme şansınızı hayli arttırabilir. Deneyin!

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 7

Başak

Evde kalmanız duygusal olarak bugün iyi gelmeyebilir. Kalabalıklar içinde eğlenceli bir şey yapın. Kendinizi kapamayın.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 8

Terazi

Bugün sandığınızdan daha fazlasını sunmanız gerekebilir. Daha çok çalışın derim. En azından 2022’in ilk haftasına hazır olun.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 9

Akrep

Bir şey istiyorsanız, düzgün bir şekilde ele alınmıyorsa bunu bugün bir baştan sona sorgulayın bakalım nerede eksik var?

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 10

Yay

Kişisel ilişkilerinizde bazı ciddi değişiklikler yapmanın zamanı geldi. 2022'de daha yürekli ve cesur olmayı hedefleyin.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Şükredecek ne çok şeyinizin olduğunu anlamak için ille de kaybetmeniz mi gerek? Bugün elinizdekilerle mutlu olmayı öğrenin.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 12

Kova

Daha temkinli konuşmakta fayda var. Çevrenize bakın biraz ve gerçekten ak dediğinizi kara anlamayacak kişiler olduğundan emin olun.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021) - 13

Balık

Hep yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığınız alanlarda bugün şansınızı deneyin. Deneyimleriniz hayal gücünüzle birleştiğinde mutlu olacaksınız.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER