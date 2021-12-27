Günlük burç yorumları (27 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 07:25 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 07:26
İrademizin zorlanacağı bir gün.
Bugün öyle diyete, sigarayı bırakmaya falan kalkmayın derim. Muhtemelen zorlanırsınız.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Şimdi bir ortaklığınız varsa yürümeyen işleri gündeme getirmenin zamanı pek değilmiş gibi duruyor. Bugün iş, güç meselelerini uzak tutun kendinizden.
Boğa
Sizi mutlu edecek veya kendiniz hakkında iyi hissetmenize yardımcı olacak bir şey yapın. Ve harcamalara biraz daha dikkat elbette.
İkizler
İş yerinde veya iş yaptığınız bir organizasyonda değişiklik yapmaya bakın. İşi zevkle karıştırmayın. Bugün soğukkanlı kalın.
Yengeç
Birine yardım etme fırsatı, nakit getirisi olan bir işe yol açabilir. Deneyin bunu. Ummadığınız anda enteresan değişiklikler yaşayabilirsiniz.
Aslan
Maddi manevi ortaya koymanız, özellikle ilişkilerde yol katetme şansınızı hayli arttırabilir. Deneyin!
Başak
Evde kalmanız duygusal olarak bugün iyi gelmeyebilir. Kalabalıklar içinde eğlenceli bir şey yapın. Kendinizi kapamayın.
Terazi
Bugün sandığınızdan daha fazlasını sunmanız gerekebilir. Daha çok çalışın derim. En azından 2022’in ilk haftasına hazır olun.
Akrep
Bir şey istiyorsanız, düzgün bir şekilde ele alınmıyorsa bunu bugün bir baştan sona sorgulayın bakalım nerede eksik var?
Yay
Kişisel ilişkilerinizde bazı ciddi değişiklikler yapmanın zamanı geldi. 2022'de daha yürekli ve cesur olmayı hedefleyin.
Oğlak
Şükredecek ne çok şeyinizin olduğunu anlamak için ille de kaybetmeniz mi gerek? Bugün elinizdekilerle mutlu olmayı öğrenin.
Kova
Daha temkinli konuşmakta fayda var. Çevrenize bakın biraz ve gerçekten ak dediğinizi kara anlamayacak kişiler olduğundan emin olun.
Balık
Hep yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığınız alanlarda bugün şansınızı deneyin. Deneyimleriniz hayal gücünüzle birleştiğinde mutlu olacaksınız.