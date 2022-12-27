Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 1

Ay, Kova burcundaki transitine devam ediyor.  Kendinizi olabildiğince yenilemek için hareket alın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Aile büyükleriyle hoş sohbet etmek, onların varsa angarya işlerini halletmek için ideal bir gün. İster severek, ister mecbur kalarak yapın bitsin..

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle konuşmalarınızda fazla atıp tutmamaya gayret edin derim. Sonra biliyorsunuz hurmalar tırmalar.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

İş, güç, hazırlık, orayı topla, burayı derle… bütün bir günü hizmetçi gibi geçirme potansiyeliniz hayli fazla. Bence bırakın her şeyi kaçın gidin.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Paraya verin dikkatinizi ama ay boşlukta o nedenle yeni başlangıçlardan da uzak durun. Plan yapın ve yapacağınız işleri organize edin yeterli.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Önümüzdeki haftaya hazırlanmanız gereken şeyler varsa hazırlık yapmanız için ideal bir gün yaşayabilirsiniz. Çalışın ve toparlayın işlerinizi.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Kararsız kalıp “o mu, bu mu?” diye ortalıkta dolaşabilirsiniz. Yeni bir şeylere kalkışmadığınız sürece kararsız bir şekilde dolanmanızda hiç sakınca yok.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Cinselliğin önem kazandığı bir gün yaşayacaksınız gibi duruyor. Partnerinizle uyumlu olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 9

AKREP

İkili ilişkilerde daha keyifli bir gün geçirmeniz için ortamınızı güzelleştirmeye bakın. Sorunları bırakın bir köşeye.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 10

YAY

Spor yapabilir ve sağlığınızla ilgili güzel şeyler yapabilirsiniz. Bugünü biraz bu konularda ilgilenerek geçirin.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Ailece oturup yemek yemek, ve akrabaları çekiştirmek için ideal bir gün. “a yok ben gıybeti hiç sevmem” demeyin bugün  ikizler kadar gıybetçisiniz.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 12

KOVA

Komşularınızla aranız sevimsizse, bugünü komşu, eş dost gönül alma günü olarak tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022) - 13

BALIK

Bugün deli deli işler yapın. Bu tavsiyemi yerine getirmekte eminim çok da zorlanmayacaksınız. Mutlu edin kendinizi.

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