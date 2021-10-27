Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 00:13
Gizli saklı ilişkilere açık bir gün!
Sağlık konusunda dikkatli olmanız gereken bir gün. Ve kesinlikle gizli saklı ilişkilere girmeyin derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Anneniz, babanız, aileden büyük akrabalarla takışma eğiliminde olabilirsiniz. Buna müsaade etmeyin. Kaybedersiniz.
Boğa
Yakın çevrenizle öyle boş boş lak lak yapayım derken iş bambaşka bir yere gidebilir ve siz zor durumda kalabilirsiniz.
İkizler
Para sizin avucunuza gelir ve gider. 'Neden şunu şöyle bir tutmayı başaramıyorum' diye bugün bir düşünün bakalım.
Yengeç
Bugün telefonda baloncuk patlatın, yer silin, cam silin ama partnerinize dokunmayın. Selam derken bile temkinli olun.
Aslan
Evet, duyarlılığınız her alanda tavan yapmış olabilir. Ama bugün buz gibi maske takmanız gerekebilir.
Başak
Bugün öyle resmi işlere kalkışılacak zamanda değilsiniz. Kendinizi en iyisi bırakın ve sıradan işlerle uğraşın.
Terazi
Kariyer konusunda önünüzde anlamlı gelişmeler olabilir. Bunlar fırsat gibi görünse de yine de temkinli olun.
Akrep
Yakın veya uzak arkadaşlarınızla takışma riskiniz var. Özellikle kardeşlerinizle inatlaşmamaya bakın.
Yay
Şanslı bir gün mü, yoksa aman dikkat diyebileceğimiz bir gün mü belli değil. Kendinizi duruma göre doğru konumlandırın.
Oğlak
Avukat veya sizi temsil eden, yani sizin adınıza karar verme, konuşma yetkisi olanlara kesinlikle dikkat edin.
Kova
İş ve çalışma ortamınızda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ama ne olursa olsun dedikodu yapmayın bugün.
Balık
Aşk kelebeği de olabilirsiniz bugün tam tersi ilişkiler konusunda sabotajcı da olabilirsiniz. En iyisi uzak durun.