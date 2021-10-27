Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 00:13

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 1

Gizli saklı ilişkilere açık bir gün!

Sağlık konusunda dikkatli olmanız gereken bir gün. Ve kesinlikle gizli saklı ilişkilere girmeyin derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 2

Koç

Anneniz, babanız, aileden büyük akrabalarla takışma eğiliminde olabilirsiniz. Buna müsaade etmeyin. Kaybedersiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 3

Boğa

Yakın çevrenizle öyle boş boş lak lak yapayım derken iş bambaşka bir yere gidebilir ve siz zor durumda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 4

İkizler

Para sizin avucunuza gelir ve gider. 'Neden şunu şöyle bir tutmayı başaramıyorum' diye bugün bir düşünün bakalım.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Bugün telefonda baloncuk patlatın, yer silin, cam silin ama partnerinize dokunmayın. Selam derken bile temkinli olun.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 6

Aslan

Evet, duyarlılığınız her alanda tavan yapmış olabilir. Ama bugün buz gibi maske takmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 7

Başak

Bugün öyle resmi işlere kalkışılacak zamanda değilsiniz. Kendinizi en iyisi bırakın ve sıradan işlerle uğraşın.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 8

Terazi

Kariyer konusunda önünüzde anlamlı gelişmeler olabilir. Bunlar fırsat gibi görünse de yine de temkinli olun.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 9

Akrep

Yakın veya uzak arkadaşlarınızla takışma riskiniz var. Özellikle kardeşlerinizle inatlaşmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 10

Yay

Şanslı bir gün mü, yoksa aman dikkat diyebileceğimiz bir gün mü belli değil. Kendinizi duruma göre doğru konumlandırın.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Avukat veya sizi temsil eden, yani sizin adınıza karar verme, konuşma yetkisi olanlara kesinlikle dikkat edin.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 12

Kova

İş ve çalışma ortamınızda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ama ne olursa olsun dedikodu yapmayın bugün.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2021) - 13

Balık

Aşk kelebeği de olabilirsiniz bugün tam tersi ilişkiler konusunda sabotajcı da olabilirsiniz. En iyisi uzak durun.

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