Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 1

Ay, Akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Gizli kalan konular aydınlanabilir, uçlarda yaşama isteğinden dolayı aşırıya kaçmamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Normalden uzak noktalara çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Makul olan sınırları zorlamaya eğilim göstermeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 3

BOĞA

İlişkilerinizi duyurmak, göz önüne taşımak için istekli olabilirsiniz. Adım adım plan kurup ilerletmeniz olası.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Bireysel ve bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Mevcut sorunlarınıza en iyi çözümü sunan kişinin yine kendiniz olası mümkün.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Aşkı derin yaşamak, romantik ilişkilerinizde farklı deneyimler elde etmek için hamleleriniz olabilir. Karizmatik kişilere çekilmeniz olası.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Yoğun bir yaşam enerjisi hissederek hareket edebilirsiniz. Arkadaş edinmek konusunda seçici bir tutum benimsemeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

İletişim ve dil alanında baskın olmanız mümkün görünüyor. Çeşitli anlaşmalarda başarılı ve olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Diğerleri için para harcamaya istekli olarak oldukça cömert davranışlarda bulunabilirsiniz. Maddi anlamda paylaşımda bulunmayı görev gibi görmeniz olası.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 9

AKREP

Kararlı ve kontrollü hissedebilirsiniz. Kuşkularınız doğrultusunda çatışmaya girmeye istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 10

YAY

Konuşmaktan ziyade yazmak, anlatmaktan ziyade düşünmeyi tercih edebilirsiniz. İçsel bir inzivaya çekilerek iletişime mola vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Amacınıza hizmet eden grup ve topluluklarda bulunabilirsiniz. Birebir deneyim ile öğrenmek çekici gelebilir.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 12

KOVA

Hedefleriniz konusunda aktif olarak bireysel bir mücadele sürdürmeyi, ekip çalışmasına tercih edebilirsiniz. Kararlı ve hırslı bir yapıda olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022) - 13

BALIK

Ya hep ya hiç diyerek keskin bir düşünce sisteminde olabilirsiniz. Bilgiyi güç ile harmanlayacağınız çalışmalar olabilir.

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