Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022)

Ay, Akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Gizli kalan konular aydınlanabilir, uçlarda yaşama isteğinden dolayı aşırıya kaçmamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Normalden uzak noktalara çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Makul olan sınırları zorlamaya eğilim göstermeniz mümkün.
BOĞA
İlişkilerinizi duyurmak, göz önüne taşımak için istekli olabilirsiniz. Adım adım plan kurup ilerletmeniz olası.
İKİZLER
Bireysel ve bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Mevcut sorunlarınıza en iyi çözümü sunan kişinin yine kendiniz olası mümkün.
YENGEÇ
Aşkı derin yaşamak, romantik ilişkilerinizde farklı deneyimler elde etmek için hamleleriniz olabilir. Karizmatik kişilere çekilmeniz olası.
ASLAN
Yoğun bir yaşam enerjisi hissederek hareket edebilirsiniz. Arkadaş edinmek konusunda seçici bir tutum benimsemeyi tercih edebilirsiniz.
BAŞAK
İletişim ve dil alanında baskın olmanız mümkün görünüyor. Çeşitli anlaşmalarda başarılı ve olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.
TERAZİ
Diğerleri için para harcamaya istekli olarak oldukça cömert davranışlarda bulunabilirsiniz. Maddi anlamda paylaşımda bulunmayı görev gibi görmeniz olası.
AKREP
Kararlı ve kontrollü hissedebilirsiniz. Kuşkularınız doğrultusunda çatışmaya girmeye istekli olabilirsiniz.
YAY
Konuşmaktan ziyade yazmak, anlatmaktan ziyade düşünmeyi tercih edebilirsiniz. İçsel bir inzivaya çekilerek iletişime mola vermek isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Amacınıza hizmet eden grup ve topluluklarda bulunabilirsiniz. Birebir deneyim ile öğrenmek çekici gelebilir.
KOVA
Hedefleriniz konusunda aktif olarak bireysel bir mücadele sürdürmeyi, ekip çalışmasına tercih edebilirsiniz. Kararlı ve hırslı bir yapıda olabilirsiniz.
BALIK
Ya hep ya hiç diyerek keskin bir düşünce sisteminde olabilirsiniz. Bilgiyi güç ile harmanlayacağınız çalışmalar olabilir.