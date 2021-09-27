Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 27.09.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 1

Merkür retrosu başlıyor.

Üç hafta daha iletişimde zorluklar yaşamamız olası.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 2

Koç

Çok yakın çevrenizde hakkınızda yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan manasız konuşmalar olabilir. Dinlerken dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 3

Boğa

Para konusunda hiçte fena bir gün değil. Elinizden geleni yapın ama sosyal ilişkilerinizde para, sorun çıkarabilir.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 4

İkizler

Şanslı bir gündesiniz ama kafanızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca çevrenizi doğru anlamaya bakın.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi her şeye hazır, ama bir o kadar da hazırlıksız hissedebilirsiniz. O nedenle bugün önemli işlere kalkışmayın.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 6

Aslan

Şansınızı bugün denemek ve yeni bir  şeylere adım atmak isteyebilirsiniz. Eğer güvenli sulardaysanız atılın derim.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 7

Başak

Tam iş odaklı bir gün yaşayacaksınız, o nedenle gereksiz, tuhaf insanların konuşmalarına çok kulak asmayın derim.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 8

Terazi

Hukuki konular veya resmi yazışmalar varsa bugün bunları halletmeniz için ideal bir gün yapın, bitsin gitsin.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 9

Akrep

Ödemeler varsa veya bankaya, oraya buraya para yatıracaksanız bugün aklınız başınızda olsun, çünkü dikkatiniz dağılabilir.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 10

Yay

Aleni, açık açık size husumet duyan birileri artık dayanamayıp kendini bugün belli edebilir ve zor durumda bırakabilir sizi.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Çalıştığınız yakın ya da uzakta olan herkese bugün birazcık daha dikkat edin. Pek hayırlı konuşmalar içinde olmayabilirler.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 12

Kova

Borsa, kripto para gibi konularda bugün bir şeyler yapmak isterseniz gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama yine de temkinli olun.

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021) - 13

Balık

Aileden birileri sizi bugün hayal kırıklığına uğratabilir ve kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Onu iyi anlamaya çalışın.

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