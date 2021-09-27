Günlük burç yorumları (27 Eylül 2021)

ntv.com.tr 27.09.2021 - 00:00
Merkür retrosu başlıyor.
Üç hafta daha iletişimde zorluklar yaşamamız olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Çok yakın çevrenizde hakkınızda yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan manasız konuşmalar olabilir. Dinlerken dikkatli olun.
Boğa
Para konusunda hiçte fena bir gün değil. Elinizden geleni yapın ama sosyal ilişkilerinizde para, sorun çıkarabilir.
İkizler
Şanslı bir gündesiniz ama kafanızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca çevrenizi doğru anlamaya bakın.
Yengeç
Kendinizi her şeye hazır, ama bir o kadar da hazırlıksız hissedebilirsiniz. O nedenle bugün önemli işlere kalkışmayın.
Aslan
Şansınızı bugün denemek ve yeni bir şeylere adım atmak isteyebilirsiniz. Eğer güvenli sulardaysanız atılın derim.
Başak
Tam iş odaklı bir gün yaşayacaksınız, o nedenle gereksiz, tuhaf insanların konuşmalarına çok kulak asmayın derim.
Terazi
Hukuki konular veya resmi yazışmalar varsa bugün bunları halletmeniz için ideal bir gün yapın, bitsin gitsin.
Akrep
Ödemeler varsa veya bankaya, oraya buraya para yatıracaksanız bugün aklınız başınızda olsun, çünkü dikkatiniz dağılabilir.
Yay
Aleni, açık açık size husumet duyan birileri artık dayanamayıp kendini bugün belli edebilir ve zor durumda bırakabilir sizi.
Oğlak
Çalıştığınız yakın ya da uzakta olan herkese bugün birazcık daha dikkat edin. Pek hayırlı konuşmalar içinde olmayabilirler.
Kova
Borsa, kripto para gibi konularda bugün bir şeyler yapmak isterseniz gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama yine de temkinli olun.
Balık
Aileden birileri sizi bugün hayal kırıklığına uğratabilir ve kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Onu iyi anlamaya çalışın.