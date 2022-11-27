Günlük burç yorumları (27 Kasım)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 1

Ay, Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Uzun vadeli projelerin tohumu atılabilir, baskıdan kaçınmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 2

KOÇ

Toplumsal duruşunuzla ilgili kaygılarınız olabilir, daha otoriter bir tavır takınmayı tercih edebilirsiniz. Güçlü konumlara gelmeniz söz konusu.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 3

BOĞA

Mantıklı düşünceden ziyade içsel bir muhakeme ile hareket edebilirsiniz. Kararlı bir yapıda ilerleme kaydetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 4

İKİZLER

Finansal kayıplarla ilgili bir telafi gerçekleşebilir. Ortak gelirler üzerindeki etkinliğinizi genişletebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 5

YENGEÇ

Duygusal ilişkilerinizde istiktar ve güven arayışında olabilirsiniz. Somut işler yapmaya istekiliğiniz artabilir.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 6

ASLAN

İş hayatında sorumluluklar ön plana çıkarken, çalışma şartlarınızda maddi ve manevi iyileşmeler gerçekleşebilir. İş arkadaşlarınızla olumlu etkileşimler kurmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 7

BAŞAK

Çocuklarla ilgili yeni gündemler oluşabilir, romantik ilişkilerinizde ciddi adımlar atmak için istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 8

TERAZİ

Kalıcı alışkanlıklar elde etmek, ev yaşamına bazı sınırlamalar getirmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Ailedeki rolünüzün güçlenmesi olası.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 9

AKREP

Çevrenizdeki insanlar üzerinde etkili konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Yapmak istedikleriniz konusunda başarılı olmanız muhtemel.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 10

YAY

Maddi konularda istikrar sağlamak için çeşitli hamleleriniz olabilir, sahip olduğunuz kaynaklarınızı değerlendirmek için destek almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 11

OĞLAK

Pratik olmayı bir amaç haline getirerek hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Sahip oldduğunuz kararlılık ile uzun vadeli amaçlar peşinde koşmanız olası.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 12

KOÇ

Söylenenlerden ziyade yapılan davranışlar sizi düşündürebilir, duygusallığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Çeşitli yardımlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (27 Kasım) - 13

BALIK

Çevrenizin size sunduklarından yararlanarak geleceğe yönelik atılımlarda bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile olan paylaşımlarınız derinleşebilir.

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