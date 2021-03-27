Günlük burç yorumları (27 Mart 2021)

ntv.com.tr 27.03.2021 - 00:02
Ay Başak'ta ve sevimsiz Satürn ile kucak kucağa.Yani tatil günü şu gökyüzünün hali ne tuhaf! Çalışmaya pek müsait bir gün. Çalışalım bari.
Koç
Sevgili koçlar bugün kendi kendinize konuşup durmayın. İç sesinizi, size “Kripto paradan köşe döneceğim” diyen yanınızı susturun. Çekirge iki sıçrar, unutmayın.
Boğa
Sevgili boğalar, bugün sağlığınız konusunda biraz daha kendinize özel davranmanızda fayda var. Kendinizi çok da fazla yormayın. Hem ruhsal hem de fiziksel anlamda zorlamayın.
İkizler
Aşk ve güzel zaman geçirmek için hiç de fena bir gün değil ama Ay’ınız tam da aşk tanrıçasının karşısında meydan okuyarak ilerliyor. Siz yine de bu konularda büyük beklentiler içine girmeyin.
Yengeç
Bugün mümkünse evdekilere çok fazla elleşmeyin, bırakın herkes ne biliyorsa öyle yapsın. İlle de benim dediğim olacak derseniz kaybeden siz olursunuz.
Aslan
Bugün sağınızla solunuzla pek bir lak lak edesiniz var edin de. Ama konuşurken ben bilirim edaları işi çıkmaza sürükleyebilir. O nedenle mümkünse sığ konularda kalın.
Başak
Sevgili başaklar ödemelere dikkat! Para alışverişinde sorunlar yaşamanız olası. Bu arada sorun yaşasanız da krizi iyi yönetecek güze sahipsiniz. Sakin olun.
Terazi
Şöyle bir güzel kendinizi bakıma alın diyeceğim. Ama çevrenizdekiler size rahat verecek mi işte bundan kuşkuluyum o nedenle en iyisi kendinize zaman ayırın. Bugün bencilce geçirin gününüzü.
Akrep
Bugün kendinizi hem çok şanslı hem de hayli şanssız hissedebilirsiniz. Hangisini seçerseniz onu yaşayacaksınız gibi bir durum söz konusu. Burada hayata dair iyimserliğiniz sınanıyor olacak.
Yay
Sevgili yaylar bugün özellikle ailenizle olan iletişiminize dikkat edin, kırıcı olmamaya gayret edin ve para konusunda da hırslarınıza kapılıp iş yapmaya kalkmayın.
Oğlak
Bugün kendinizi duygusal olarak daha güçlü ve yaptırımcı hissedebilirsiniz. Ve fakat bugün manipülasyona oldukça açıksınız. Önemli kararlar alacaksanız iki kere düşünün.
Kova
Eşinizin parası veya borsa, hisse senedi gibi konularda aman büyük büyük işlerden, planlar söz etmeyin kendinize. Sakin olun ve ileriyi görerek hareket edin.
Balık
İkili ilişkilerde daha özenli olun, hele bu eşiniz veya yakınınızdaki biriyse çok daha özenli olun ve gereksiz konuşmalardan kaçının. Bu sizin için uzun vadede pek de iyi olmaz.