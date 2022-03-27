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Günlük burç yorumları (27 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 27.03.2022 - 09:24

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 1

Ay Kova burcunda ilerliyor. Daha objektif daha geniş bir perspektif söz konusu. Tarafsız olayım derken kalp kırmamaya dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 2

Koç

Çalışma ortamınızda birtakım esnekliklere gidebilirsiniz. Rahat olmak sizin için önem kazanabilir.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 3

Boğa

Yardımseverliğiniz bulunduğunuz topluluklarda sizi öne çıkarabilir, olmadık şanslar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 4

İkizler

İnandıklarınızdan yana yüzünüz gülüyor. Planlarınızın işlediğini görmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 5

Yengeç

Takıntılar ve bazı alışkanlıklarınız canınızı sıkabilir, her şeyi kontrol etmeye çalışmadan önce kendiniz üzerinde etkili olmayı deneyin.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 6

Aslan

İkili ilişkilerinizde şöyle biraz mesafe ile nefes almak isteyebilirsiniz. Olaylara bu sayede daha doğru bakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 7

Başak

Ani gelişen eğlenceler, samimi kahkahalar ile içinizdeki çocuğu hatırlayabilirsiniz. Anda olmanın tadını çıkarın.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 8

Terazi

Yaşadığınız alanı daha özel kılmak için değişikliklerde bulunabilirsiniz. Ailenize karşı daha hassas hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 9

Akrep

Kız kardeşiniz ya da hayatınızdaki kadın figürleriyle daha yakın kontaklar kurabilir, önemli meseleler hakkında fikir alışverişi yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 10

Yay

Beslenmenize gereken özeni göstermek ve bakım rutinlerini yenilemek için iyi bir gün. Kendinize layık olanı kolaylıkla seçebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 11

Oğlak

Nasıl hissettiğinizi göstermekten çekinmeyin, ruh halinizi paylaşarak duyarlılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 12

Kova

Hislerinizi kendinize saklarken onları yok sayabilirsiniz. İnsanlara tuttuğunuz merceği kendinize çevirip haksızlık etmeyin.

Günlük burç yorumları (27 Mart 2022) - 13

Balık

Gelecek için kaygılanabilirsiniz, geleceğin bugünden inşa edildiğini düşünerek hareket etmenizde fayda var.

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