Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 27.05.2021 - 06:09
Hayal kırıklığına açık bir gün.
Venüs’ün sert açısı bizi hemen hemen her konuda hayal kırıklıklarına açık bir noktaya getirebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canım koçlarım, bugün eğer hukukla ilgili, mahkemelerle ilgili bir durumunuz varsa çözmeye bakın derim. Çünkü ortada sizi gerecek bu tip şeylerden kaçınmanızda fayda var.
Boğa
Sevgili boğalar, özellikle sigorta ve devlet dairesi ile ilgili işleriniz varsa biraz koşturmanızda fayda var. Ekranda bu konuyla ilgili okuduklarınıza çok daha dikkat etmeniz gerekebilir.
İkizler
Uzun süreli ilişkiler konusunda bir kafa karışıklığınız varsa bunu çözmenin günü bugün değil. Ama en azından karşı tarafa daha medeni ve ince davranmak için gayret göstermeniz mümkün.
Yengeç
Sevgili yengeçler sağlık konusunda artık kendiniz için korunmanın dışında bir şeyler yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Biraz antrenmanın size iyi gelebileceğini unutmayın.
Aslan
Aşk ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşama olasılığınızın olduğu bir gündesiniz sevgili aslanlar. O nedenle biraz daha kendinizi aklı selim bir noktada tutmanızda fayda var.
Başak
Aman canım başaklarım, bugün aile mevzularına hiç girmeyin keza otorite kadın figürlerinden kendinizi koruyun. Canınızın sıkılma potansiyeli hayli fazla. Lafa çok girmeyin yeter.
Terazi
Canım terazilerim, arkadaş ve kardeş mevzularında ve en yakınınızdakilerle bugün manasız tartışmalar yaşama potansiyeliniz var. Özellikle uzakta ise bu tanıdıklar iki kere daha dikkat!
Akrep
Sevgili akrepler, siz de bugün para mevzularından biraz uzak durun ya da çok daha fazla dikkatli davranın. Çünkü meramınızı bu konuda anlatırken kırıcı ve yanlış ifadeler kullanabilirsiniz.
Yay
Evet gergin bir günden geçeceğiniz açık, fazla alıngan ve baskılanmış hissedebilirsiniz kendinizi. O nedenle sakin olun ve derin nefeslerle bu tuhaf günü geçirin gitsin.
Oğlak
Bugünlerde yeterince doğru uyuyup uyamadığınızı biraz düşünün. Özellikle psikolojiniz konusunda biraz cebelleştiğiniz zamanlar yaşamanız olası. O nedenle rahat olmaya bakın.
Kova
Canım kovalarım bugün daha sosyal, daha insanlara yakın durmak istediğiniz bir gün olabilir. Ama ilişkilerinize, konuştuklarınıza yine de dikkat etmenizde çok fayda var.
Balık
Sevgili balıklar, görülen o ki bugün işiniz başınızdan aşkın. O ya da bu, koştururken bir şeylerle uğraşırken kendinizi kaybetmemeye çok da fazla yormamaya gayret edin. Sağlık en önemlisi.