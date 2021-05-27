Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 27.05.2021 - 06:09

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 1

Hayal kırıklığına açık bir gün.

Venüs’ün sert açısı bizi hemen hemen her konuda hayal kırıklıklarına açık bir noktaya getirebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 2

Koç

Canım koçlarım, bugün eğer hukukla ilgili, mahkemelerle ilgili bir durumunuz varsa çözmeye bakın derim. Çünkü ortada sizi gerecek bu tip şeylerden kaçınmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar, özellikle sigorta ve devlet dairesi ile ilgili işleriniz varsa biraz koşturmanızda fayda var. Ekranda bu konuyla ilgili okuduklarınıza çok daha dikkat etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Uzun süreli ilişkiler konusunda bir kafa karışıklığınız varsa bunu çözmenin günü bugün değil. Ama en azından karşı tarafa daha medeni ve ince davranmak için gayret göstermeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler sağlık konusunda artık kendiniz için korunmanın dışında bir şeyler yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Biraz antrenmanın size iyi gelebileceğini unutmayın.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Aşk ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşama olasılığınızın olduğu bir gündesiniz sevgili aslanlar. O nedenle biraz daha kendinizi aklı selim bir noktada tutmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 7

Başak

Aman canım başaklarım, bugün aile mevzularına hiç girmeyin keza otorite kadın figürlerinden kendinizi koruyun. Canınızın sıkılma potansiyeli hayli fazla. Lafa çok girmeyin yeter.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Canım terazilerim, arkadaş ve kardeş mevzularında ve en yakınınızdakilerle bugün manasız tartışmalar yaşama potansiyeliniz var. Özellikle uzakta ise bu tanıdıklar iki kere daha dikkat!

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, siz de bugün para mevzularından biraz uzak durun ya da çok daha fazla dikkatli davranın. Çünkü meramınızı bu konuda anlatırken kırıcı ve yanlış ifadeler kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 10

Yay

Evet gergin bir günden geçeceğiniz açık, fazla alıngan ve baskılanmış hissedebilirsiniz kendinizi. O nedenle sakin olun ve derin nefeslerle bu tuhaf günü geçirin gitsin.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Bugünlerde yeterince doğru uyuyup uyamadığınızı biraz düşünün. Özellikle psikolojiniz konusunda biraz cebelleştiğiniz zamanlar yaşamanız olası. O nedenle rahat olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 12

Kova

Canım kovalarım bugün daha sosyal, daha insanlara yakın durmak istediğiniz bir gün olabilir. Ama ilişkilerinize, konuştuklarınıza yine de dikkat etmenizde çok fayda var.

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, görülen o ki bugün işiniz başınızdan aşkın. O ya da bu, koştururken bir şeylerle uğraşırken kendinizi kaybetmemeye çok da fazla yormamaya gayret edin. Sağlık en önemlisi.

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