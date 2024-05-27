Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 27 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün güne Ay ile Mars arasındaki gerilimli açı ile başlıyoruz. Duygularımızı ifade ederken veya harekete geçerken aceleci olabilir ve başkalarının ne hissedeceği veya düşüneceğine önem göstermeyebiliriz. Ay’ın Uranüs ile kurduğu bağlantı özgürleşme hissinin ön planda olacağını gösteriyor.