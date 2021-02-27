Günlük burç yorumları - 27 Şubat 2021

27.02.2021 - 07:14
Dolunay etkisi zorlayacak
8 ° Başak burcundaki dolunay bu Ay tatlı sert etkilerle “ben buradayım!” diyor. Bitirişlerde olumlu olmak lazım. Ve tabi sağlığa çok dikkat!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar herkes tatil günü lay lay lom zaman geçirirken size bugün biraz çalışma yolları görünüyor. Hiçbir şey yapamasanız da evinizi, mümkünse kendinizi toplayın.
Boğa
Ah, boğalar ah! O ev artık istifçi evine dönmedi mi? Döndü. Atın artık o gereksiz kullanmadığınız ıvır zıvırı. Çöpe atın demiyorum ama hiç değilse ihtiyacı olan birine verin. Hadi kalkın!
İkizler
Sevgili İkizler, bugün sizin terapi gününüz. Neden kendinizle kavga edip duruyorsunuz ki? Bulun 11 burçtan dişinize göre birini, açın telefon, karşı tarafı bayıltana kadar konuşun. Ya da kitap okuyun.
Yengeç
Yengeçler için bugün tam mutfak günü. Atın kendinizi mutfağa ve hayatın hırsını, ökesini patlıcanları yara yara ortaya koyun. Ah karnıyarığı da dondurucudan çıkarıp ne güzel yaparsınız siz şimdi.
Aslan
Aslanlar vallahi 11 burcun ömrünü yediniz. Hafta sonu sizde makul olup işinizi hayatınıza taşımasanız olmaz mı? Bir türlü neyi nerede yapmanız gerektiğini öğrenemediniz. Unutun işi bugün!
Başak
Sevgili Başaklar, şimdi hemen o tansiyon aletini kolunuzdan çıkarıp kocaman bir çöp torbası alıyorsunuz ve evde, iş de atılması gereken ne varsa atıyorsunuz. Hadi, hadi…
Terazi
Bakın sevgili teraziler, öyle çok hassas günlerden geçiyorum, kırılganım ayaklarını bir kenara bırakın ve bugün hazır dolunay tepedeyken kendiniz için çevreniz için iyi bir şeyler yapmaya koyulun.
Akrep
Artık eskimiş çorapları çöpe atmanın zamanı. Eskimiş, gereksiz ilişkileri de bu çoraplarla çöpe atmanızda fayda var. Özellikle sizi kullanan enerjinizi sömüren kişiler için sifonu çekme zamanı.
Yay
Sağlığınız konusunda almanız gereken haplarınız, tahlilleriniz varsa ve hala bu konularda mızmızlanıyorsanız iş işten geçmeden bu konulara el atmanın zamanıdır.
Oğlak
Uzak uzak diyarlardan haberler gelebilir veya siz bu anlamda koşturuyor olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla kırgınlıklar, vedalaşmalar söz konusu olabilir. Herkes kendi yoluna diyebilirsiniz.
Kova
Kendinizi bugün halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle bu günlerde psikolojinize dikkat edin ve uykuyla aranızı düzeltin. Gerekirse bu konuda profesyonel yardım alın.
Balık
Uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar konusunda bir ayrılık yaşamanız muhtemel. Artık zorla bir şeyleri götürmenin veya ilerletmeye çalışmanın alemi var mı? Onu değil, kendinizi özgürleştirin.