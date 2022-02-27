Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 27.02.2022 - 09:37 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 09:40
Ay Oğlak burcunda seyahat ediyor. Kendinizi daha sorumluluk odaklı ve daha disiplinli hissedebilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile büyükleriniz ve sevdiğiniz otoritelere karşı kendinizi yeterince gösteremiyor olabilirsiniz. Yaptığınız işi konuşturun yeter.
Boğa
İnançlarınıza bağlı hissetmekte zorlanabilirsiniz. Daha gerçekçi daha somut şeyler görme isteğiniz yoğun.
İkizler
Mesafeli olma isteğiniz artabilir. Her zaman olduğu gibi kendinizi ifade ederek hareket etmenizde yarar var.
Yengeç
Kadersel olayların etkisi altında kalıp eş ve dostunuzla tartışmamaya çalışın. Olanın her zaman olumlu tarafına odaklanın.
Aslan
Çalışma alanınızda gerçekçiliğiniz ve çalışkanlığınız ile öne çıkabilirsiniz. Çaba göstermeden yolunda bulunarak da insanların dikkatini çekebilirsiniz.
Başak
Estetik kaygılar yerini simetri ve düzene bırakabilir. Monotonu özlediğinizi fark edebilirsiniz.
Terazi
Ev, arsa ve toprak konuları gündeminizde olabilir. Fırsatları iyi değerlendirin.
Akrep
Karşı cins ile anlık yapılan görüşmeler size kendinizi iyi hissettirebilir, odağınızda iletişim var.
Yay
Hayatınızdaki kadın figürlerden alacağınız yardımlar olduğunuz yerde köklenmenizi sağlayabilir. Parasal durumlar gündeminizde.
Oğlak
Mesafeli ve ciddi duruşunuz ile göründüğünüz çevrelerde daha sağlam bir imaj çizebilirsiniz. Yine de soğuk bakmamaya çalışın.
Kova
İçinizde bir derin dondurucu bulabilirsiniz; merak etmeyin çözülecek. Bugün kendinizi sert eleştirmekten kaçının, gerçek tek başına derin anlamlar yüklenemez.
Balık
Daha somut daha gerçeğe yakın tarafınız kendini sosyal medyada gösteriyor. Karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz.