Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 27.02.2022 - 09:37 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 09:40

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 1

Ay Oğlak burcunda seyahat ediyor. Kendinizi daha sorumluluk odaklı ve daha disiplinli hissedebilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 2

Koç

Aile büyükleriniz ve sevdiğiniz otoritelere karşı kendinizi yeterince gösteremiyor olabilirsiniz. Yaptığınız işi konuşturun yeter.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 3

Boğa

İnançlarınıza bağlı hissetmekte zorlanabilirsiniz. Daha gerçekçi daha somut şeyler görme isteğiniz yoğun.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 4

İkizler

Mesafeli olma isteğiniz artabilir. Her zaman olduğu gibi kendinizi ifade ederek hareket etmenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Kadersel olayların etkisi altında kalıp eş ve dostunuzla tartışmamaya çalışın. Olanın her zaman olumlu tarafına odaklanın.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 6

Aslan

Çalışma alanınızda gerçekçiliğiniz ve çalışkanlığınız ile öne çıkabilirsiniz. Çaba göstermeden yolunda bulunarak da insanların dikkatini çekebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 7

Başak

Estetik kaygılar yerini simetri ve düzene bırakabilir. Monotonu özlediğinizi fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 8

Terazi

Ev, arsa ve toprak konuları gündeminizde olabilir. Fırsatları iyi değerlendirin.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 9

Akrep

Karşı cins ile anlık yapılan görüşmeler size kendinizi iyi hissettirebilir, odağınızda iletişim var.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 10

Yay

Hayatınızdaki kadın figürlerden alacağınız yardımlar olduğunuz yerde köklenmenizi sağlayabilir. Parasal durumlar gündeminizde.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Mesafeli ve ciddi duruşunuz ile göründüğünüz çevrelerde daha sağlam bir imaj çizebilirsiniz. Yine de soğuk bakmamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 12

Kova

İçinizde bir derin dondurucu bulabilirsiniz; merak etmeyin çözülecek. Bugün kendinizi sert eleştirmekten kaçının, gerçek tek başına derin anlamlar yüklenemez.

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2022) - 13

Balık

Daha somut daha gerçeğe yakın tarafınız kendini sosyal medyada gösteriyor. Karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz.

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