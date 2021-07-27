Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021

27.07.2021 - 00:00
Koç
Venüs günlük hayatınızı bugünlerde altüst ediyor. Ama paranormal olayları anlatan alandaki etkileşim harika. Fincanını kapatan koçlara koşsun bugün.
Boğa
Bugün spekülatif yatırımlar veya işlerde çok ama çok dikkatli olmanızda fayda var zamanında verdiğiniz kararlar eğer sağlamsa kazanırsınız.
İkizler
Bugün hem kendinizi hem de yaptıklarınızı, ortaya koyduklarınızı hiç sevmeyebilirsiniz. Eleştirel yaklaşmanın da bir sınırı var. Abartmayın!
Yengeç
Bugün uzun süredir beklediğiniz resmi bir haber varsa gelebilir ve sizi mutlu edebilir. Ortak gelirlerden faydalanıyorsanız yeni bir kapı açılabilir.
Aslan
Aşk konusunda olumlu bir gelişme bugün olur mu? Evet, olabilir. Ama siz yine de aşk kelebeği olup oradan oraya uçuşup durmayın derim.
Başak
Sizi temsil edecek insanlarla bugün işiniz varsa doğru düzgün işlerini yaptıklarına emin olun derim. Karar vermekte zorlanabilirsiniz.
Terazi
Bir yandan isyanlarda olabilirsiniz, diğer yandan da “Aman boş ver!” diyerek yolunuzda ilerlemek isteyebilirsiniz. Sakin olduğunuz sürece sorun yok.
Akrep
Duygularınızı bugün ifade ederken bir şekilde kararlı ve kısa cümleler kurmaya gayret edin. Anlaşılamama durumunuz söz konusu olabilir.
Yay
Aile ve para konularında daha istikrarlı bir duruş sergilemeye bakın. Hele ortada paylaşılamayan bir şeyler varsa iki kere daha dikkatli olun.
Oğlak
Yurtdışı ile ilgili bir konu varsa yapmanız gereken biraz ertelerseniz harika olur. Çünkü bugün akıl karışıklığı, unutmalar söz konusu olabilir.
Kova
Bir yandan elinizden para çıkarken diğer yandan da girebilir. Bugün maddiyat konusunda enteresan bir gün geçirebilirsiniz.
Balık
Bugün kafanızın içi pazar yeri gibi olabilir. Ara ara Windows mavi ekranını zihninizde yaşamanız olası. Kendinizi bir şekilde yorgunluktan koruyun.