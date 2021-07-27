Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 27 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

27.07.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 1
Venüs Başak burcunda çıldırdı!

Para ve maddiyat anlamında toz duman bir gün içinden geçme riskimiz var. Alacaklara vereceklere dikkat edin derim.


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 2

Koç

Venüs günlük hayatınızı bugünlerde altüst ediyor. Ama paranormal olayları anlatan alandaki etkileşim harika.  Fincanını kapatan koçlara koşsun bugün.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Bugün spekülatif yatırımlar veya işlerde çok ama çok dikkatli olmanızda fayda var zamanında verdiğiniz kararlar eğer sağlamsa kazanırsınız.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün hem kendinizi hem de yaptıklarınızı, ortaya koyduklarınızı hiç sevmeyebilirsiniz. Eleştirel yaklaşmanın da bir sınırı var. Abartmayın!

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Bugün uzun süredir beklediğiniz resmi bir haber varsa gelebilir ve sizi mutlu edebilir. Ortak gelirlerden faydalanıyorsanız yeni bir kapı açılabilir.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Aşk konusunda olumlu bir gelişme bugün olur mu? Evet, olabilir. Ama siz yine de aşk kelebeği olup oradan oraya uçuşup durmayın derim.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 7

Başak

Sizi temsil edecek insanlarla bugün işiniz varsa doğru düzgün işlerini yaptıklarına emin olun derim.  Karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Bir yandan isyanlarda olabilirsiniz, diğer yandan da “Aman boş ver!” diyerek yolunuzda ilerlemek isteyebilirsiniz. Sakin olduğunuz sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Duygularınızı bugün ifade ederken bir şekilde kararlı ve kısa cümleler kurmaya gayret edin. Anlaşılamama durumunuz söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 10

Yay

Aile ve para konularında daha istikrarlı bir duruş sergilemeye bakın. Hele ortada paylaşılamayan bir şeyler varsa iki kere daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Yurtdışı ile ilgili bir konu varsa yapmanız gereken biraz ertelerseniz harika olur. Çünkü bugün akıl karışıklığı, unutmalar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bir yandan elinizden para çıkarken diğer yandan da girebilir. Bugün maddiyat konusunda enteresan bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugün kafanızın içi pazar yeri gibi olabilir. Ara ara Windows mavi ekranını zihninizde yaşamanız olası. Kendinizi bir şekilde yorgunluktan koruyun.

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