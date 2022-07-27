Günlük burç yorumları (27 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 27.07.2022 - 00:14
Başak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor, edinmek istediğiniz alışkanlar ve yeni düzen kurmak için harika bir zaman.
Koç
Yeni bir gayrimenkul satın almak, var olan kaynakları yatırıma çevirmek gündeminizde olabilir.
Boğa
Yakın çevrenizdeki yeni insanlarla tanışabilir, farklı dostluklar kurabilirsiniz.
İkizler
Ticaret ya da teknolojik alanlarda girişimlerde bulunabilir, kaynaklarınızı arttırma yoluna gidebilirsiniz.
Yengeç
Kendime yeni bir ben lazım diyerek içsel ve dışsal anlamda değişikliğe gidebilirsiniz.
Aslan
Arınma zamanı. Size zarar veren durum ve etkilere dair farkındalığınızın artmasıyla negatif her şeye veda edebilirsiniz.
Başak
Yeni hayaller kurabilir, yeni planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Sorumluluklarınızın ödülü karşınıza çıkabilir.
Terazi
Toplumsal rolünüzü etkileyecek ve daha iyi bir konumda olmanızı sağlayacak kararlar alabilirsiniz.
Akrep
Eğitim hayatına beyaz bir sayfa açmanız, farklı bir başlangıç yapmanız mümkün.
Yay
Size iyi gelmeyen alışkanlıklar, bağımlılıklar ve fazlalıklardan kurtulma vakti.
Oğlak
İkili ilişkilerinizde daha mantıklı ve tutarlı tavırlar sergilemeniz ve buna göre hareket etmeniz için elverişli ortamlar olabilir.
Kova
Hayatın her alanında ama en çok günlük hayatta sadeleşme yoluna gidebilirsiniz. Minimalist bir hayat ilginizi çekebilir.
Balık
Ev ve çocuklara düşkünlük, onlarla yakından ilgili olacağınız bir düzen kurmaya çalışabilirsiniz.