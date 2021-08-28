Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021)

28.08.2021 - 09:12
Lezzetli bir gün, diyete pazartesi başlarsınız!
Ay hala Boğa burcunda, hele de tatil yerlerindeyseniz. Şimdi size “Aman yediğinize, içtiğinize dikkat!” mi diyeceğim? Koy verin gitsin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sizin için iki şık var ya birileriyle sosyalleşip iyi zaman geçirin veya yatıp uyuyun. İnanın her ikisi de size bugün çok iyi gelecektir. Dinlenin!
Boğa
Kendinizi ve çevrenizi bol bol dinleyin. Bugün göz dolduracağınız bir gün olabilir. Olabildiğince faal olmaya ve iş bitirmeye gayret edin.
İkizler
Bugün sizin gününüz, çeneniz hiç kapanmadan cır cır bütün gün lak lak yapmanız mümkün görünüyor. Çevrenizdekilerle bugünün keyfini çıkarın.
Yengeç
Ay sizi bugün destekler konumda, Keza iletişim ve sosyal hayatınızda hoş gelişmeler ve güzel zamanlar geçirmeniz olası.
Aslan
Kariyer konularında uzun süredir yaşadığınız kaos artık çok daha mantıklı bir noktadan çözüme kavuşabilme şansı olabilir.
Başak
Kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, mümkünse bugünü plan yaparak falan geçirin derim.
Terazi
Resmi konulara dikkatiniz çekilebilir. Bu anlamda hızlı ve ani çözümler önünüze gelebilir. Bu anlamda eski başlayan işleri bitirmek için ideal.
Akrep
Bugün olabildiğince dikkatli olmanızda fayda var. Aile içinden birileri para konusunda destek olabilir.
Yay
Bugün enteresan bir gün olabilir sizin için, uzun süredir beklediğiniz bir mali gelişme hızla gerçekleşebilir.
Oğlak
Bugün hoş bir şeyler yaşar mısınız? Yaşarsınız. Birileriyle bir yerlere gitmek, sizi çok ama çok daha iyi hissettirebilir. Atın kendinizi dışarıya.
Kova
Kendinize bugünü gerçekten tatil ilan edin. Yapmanız gerekenleri bir köşeye atın ve dinlenin, hayal kurun.
Balık
Bugün siz çok mu seksisiniz nedir? Kendinizi bomba gibi hissedebilirsiniz. Bugün bu konularda elinizden geleni ardınıza koymayın olur mu?