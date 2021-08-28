Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

28.08.2021 - 09:12

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 1

Lezzetli bir gün, diyete pazartesi başlarsınız!

Ay hala Boğa burcunda, hele de tatil yerlerindeyseniz. Şimdi size “Aman yediğinize, içtiğinize dikkat!” mi diyeceğim? Koy verin gitsin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 2

Koç

Sizin için iki şık var ya birileriyle sosyalleşip iyi zaman geçirin veya yatıp uyuyun. İnanın her ikisi de size bugün çok iyi gelecektir. Dinlenin!

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Kendinizi ve çevrenizi bol bol dinleyin. Bugün göz dolduracağınız bir gün olabilir. Olabildiğince faal olmaya ve iş bitirmeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Bugün sizin gününüz, çeneniz hiç kapanmadan cır cır bütün gün lak lak yapmanız mümkün görünüyor. Çevrenizdekilerle bugünün keyfini çıkarın.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Ay sizi bugün destekler konumda, Keza iletişim ve sosyal hayatınızda hoş gelişmeler ve güzel zamanlar geçirmeniz olası.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Kariyer konularında uzun süredir yaşadığınız kaos artık çok daha mantıklı bir noktadan çözüme kavuşabilme şansı olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 7

Başak

Kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, mümkünse bugünü plan yaparak falan geçirin derim.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Resmi konulara dikkatiniz çekilebilir. Bu anlamda hızlı ve ani çözümler önünüze gelebilir. Bu anlamda eski başlayan işleri bitirmek için ideal.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Bugün olabildiğince dikkatli olmanızda fayda var. Aile içinden birileri para konusunda destek olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün enteresan bir gün olabilir sizin için, uzun süredir beklediğiniz bir mali gelişme hızla gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün hoş bir şeyler yaşar mısınız? Yaşarsınız. Birileriyle bir yerlere gitmek, sizi çok ama çok daha iyi hissettirebilir. Atın kendinizi dışarıya.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 12

Kova

Kendinize bugünü gerçekten tatil ilan edin. Yapmanız gerekenleri bir köşeye atın ve dinlenin, hayal kurun.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün siz çok mu seksisiniz nedir? Kendinizi bomba gibi hissedebilirsiniz. Bugün bu konularda elinizden geleni ardınıza koymayın olur mu?

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