Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 28.08.2022 - 00:34

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 1

Ay, Başak burcuna geçti. Yeni gelişen olay ve durumlara kolayca adapte olabilir, varolan sıkıntılara pratik çözümler sunabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Günlük rutinlerle meşgul olabilirsiniz, sağlığınız üzerine endişeli hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Ev ve dekorasyon için düzenlemelerine odaklanabilir, konfor alanınızı arttırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir, kaynaklarınızı yatırım şeklinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Söylenen sözlerden ziyade üsluba odaklanabilirsiniz. Analizci ve detaycı hissetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Kendiniz için kalıcı değişimler yapabilir, bazı alışkanlıkları gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Yardımlaşmak ve insanlarla uyumlu ilişkiler kurmak için büyük bir istek duyuyor olabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Çalışkan ve istikrarlı hissetmeniz mümkün ancak bunu göstermekte çekingen tavırlı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Yardım ve destek temalı sohbetlerde bulunabilir, çeşitli ortamlarda bu konularla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 10

YAY

Kariyer ve iş hayatını ilgilendiren kararlar alabilirsiniz. Aile veya otorite desteği söz konusu.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Eğitim ve akademik hayatınız üzerine eğilebilirsiniz, seyahat veya projeler gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Düşünsel konularda gereğinden fazla şüpheci ve hassas olabilirsiniz, mantıklı ilerlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022) - 13

BALIK

İmzalı ortaklıklar ve çalışmalar gündeminizde yer alabilir, daha sıkı ve istikrar isteyen konular mevcut.

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