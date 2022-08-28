Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2022)

Haberler 28.08.2022 - 00:34
Ay, Başak burcuna geçti. Yeni gelişen olay ve durumlara kolayca adapte olabilir, varolan sıkıntılara pratik çözümler sunabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Günlük rutinlerle meşgul olabilirsiniz, sağlığınız üzerine endişeli hissedebilirsiniz.
BOĞA
Ev ve dekorasyon için düzenlemelerine odaklanabilir, konfor alanınızı arttırabilirsiniz.
İKİZLER
Gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir, kaynaklarınızı yatırım şeklinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Söylenen sözlerden ziyade üsluba odaklanabilirsiniz. Analizci ve detaycı hissetmeniz mümkün.
ASLAN
Kendiniz için kalıcı değişimler yapabilir, bazı alışkanlıkları gözden geçirebilirsiniz.
BAŞAK
Yardımlaşmak ve insanlarla uyumlu ilişkiler kurmak için büyük bir istek duyuyor olabilirsiniz.
TERAZİ
Çalışkan ve istikrarlı hissetmeniz mümkün ancak bunu göstermekte çekingen tavırlı olabilirsiniz.
AKREP
Yardım ve destek temalı sohbetlerde bulunabilir, çeşitli ortamlarda bu konularla ilgilenebilirsiniz.
YAY
Kariyer ve iş hayatını ilgilendiren kararlar alabilirsiniz. Aile veya otorite desteği söz konusu.
OĞLAK
Eğitim ve akademik hayatınız üzerine eğilebilirsiniz, seyahat veya projeler gündeminizde olabilir.
KOVA
Düşünsel konularda gereğinden fazla şüpheci ve hassas olabilirsiniz, mantıklı ilerlemenizde fayda var.
BALIK
İmzalı ortaklıklar ve çalışmalar gündeminizde yer alabilir, daha sıkı ve istikrar isteyen konular mevcut.