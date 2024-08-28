Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2024)

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kariyer ve iş yaşantınız ile ilgili yapacağınız yatırımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Sizi hayal kırıklığına uğratacak gelişmeler meydana gelebilir. Kredi başvuruları ile ilgili olumsuz gelişmeler meydana gelebilir. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız. Öğle saatlerinden itibaren biraz dinlenmek ve özgürleşmek isteyebilirsiniz.