Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 28 Ağustos 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün sabah saatlerinde ulaşım ve iletişim konularında ilerlemeyen pek çok sorun, tartışma, kaza meydana gelebilir. Bugün ilişkiler açısından öğle saatlerine kadar olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Pek çok yalanın, saklanan gerçeklerin ortaya çıkabileceği, hayal kırıklığına uğratabilecek durumların oluşabileceğini gösteriyor.
Dolandırıcılıklar konusunda dikkatli olunması önemli, bugün sizleri telefonla arayıp kişisel bilgilerinize ulaşmak isteyen veya para isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız.