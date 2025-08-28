Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2025)

Koç: Bugün planlarınızla gerçekler arasında bazı çatışmalar yaşanabilir. Özellikle iş ya da eğitimle ilgili bir konuda beklediğiniz bir sonuç gecikebilir veya istediğiniz gibi olmayabilir. Bu moralinizi bozmak yerine sizi farklı bir yöne yönlendirebilir. Alternatif yolları değerlendirmek ve esnek olmak, bugün avantaj sağlar. Aşk hayatınızda ise anlayış ve sabır önem kazanıyor. Partnerinizin bir konuda geri planda kalması ya da sizinle aynı heyecanı paylaşamaması sizi düşündürebilir. Ancak herkesin duygusal ritmi farklıdır. Bugünü, olayları fazla zorlamadan ama dikkatlice gözlemleyerek geçirmeniz, size daha sonra büyük fayda getirecektir.