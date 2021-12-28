Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 00:00
Venüs, Ay ile kapışıyor.
Bugün harcamalarınıza ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günden geçecek olabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Geçmişteki hatalarınız hakkında daha fazla düşünün ve bunu paylaşın derim. İç hesabınızı doğru yapmanız önem kazanacak.
Boğa
2022’de uğruna çalıştığınız bir şeyi geliştirmeye yönelik ciddi bir girişim, size olumlu geri bildirimler getirecektir. Bunu fark edin.
İkizler
Sözleşmeler, uzlaşmalar ve yatırımlar için bugün iyi görünüyor. Yılın bu son günlerinde dikkatli olursanız bu tip işlere girişebilirsiniz.
Yengeç
Kendinizi ilişkiler konusunda değişiklikler yapmaya odaklayın. Bu konuda yardımcı olmak isteyecek insanlar çıkabilir.
Aslan
Geçmişte olanlara kızmayın. Olan olmuş zaten. Neden o mesele hakkında kendinize daha çok şans vermeyi denemiyorsunuz?
Başak
Yaptığın hatalardan ders almaya bakın. Herhangi bir sıkıntıda size yardımcı olacak bilgi ve uzmanlığa sahip birine kendinizi emanet edin.
Terazi
Sevgiye daha fazla odaklanın ve tüm olumsuzlukları üzerinizden atın. Bunun yanında, kimsenin sizin adınıza başkasıyla konuşmasına müsaade etmeyin.
Akrep
Bugün deneyimli biri aradığınız çözümleri bulmanıza yardımcı olabilir. Keza, sürekli şikâyet etmek işleri bitirmiyor.
Yay
Biri özellikle eğitim, kariyer konusunda sizi etkilemeye kalkabilir, nezaket icabı dinleyin. Zaten bu aralar ağzı olan konuşuyor.
Oğlak
Sağlık konusunda kendiniz için bu yıl neler yaptınız? Neler eksik kaldı? Özellikle 2022 için bunu bir düşünün.
Kova
Mülk, finans ve diğer yatırımlar konusunda fırsatları kollayın derim bugün. Cesur olmamanız için bir neden yok.
Balık
Aşk, mutluluk ve başarı konusunda geleceğe daha olumlu bakın bugün. 2022 için bu anlamda dileyin ve olsun.