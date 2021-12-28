Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 1

Venüs, Ay ile kapışıyor.

Bugün harcamalarınıza ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günden geçecek olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 2

Koç

Geçmişteki hatalarınız hakkında daha fazla düşünün ve bunu paylaşın derim. İç hesabınızı doğru yapmanız önem kazanacak. 

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 3

Boğa

2022’de uğruna çalıştığınız bir şeyi geliştirmeye yönelik ciddi bir girişim, size olumlu geri bildirimler getirecektir. Bunu fark edin.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 4

İkizler

Sözleşmeler, uzlaşmalar ve yatırımlar için bugün iyi görünüyor. Yılın bu son günlerinde dikkatli olursanız bu tip işlere girişebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi ilişkiler konusunda değişiklikler yapmaya odaklayın. Bu konuda yardımcı olmak isteyecek insanlar çıkabilir.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 6

Aslan

Geçmişte olanlara kızmayın. Olan olmuş zaten. Neden o mesele hakkında kendinize daha çok şans vermeyi denemiyorsunuz?

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 7

Başak

Yaptığın hatalardan ders almaya bakın. Herhangi bir sıkıntıda size yardımcı olacak bilgi ve uzmanlığa sahip birine kendinizi emanet edin.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 8

Terazi

Sevgiye daha fazla odaklanın ve tüm olumsuzlukları üzerinizden atın. Bunun yanında, kimsenin sizin adınıza başkasıyla konuşmasına müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 9

Akrep

Bugün deneyimli biri aradığınız çözümleri bulmanıza yardımcı olabilir. Keza, sürekli şikâyet etmek işleri bitirmiyor.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 10

Yay

Biri özellikle eğitim, kariyer konusunda sizi etkilemeye kalkabilir, nezaket icabı dinleyin. Zaten bu aralar ağzı olan konuşuyor.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Sağlık konusunda kendiniz için bu yıl neler yaptınız? Neler eksik kaldı? Özellikle 2022 için bunu bir düşünün.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 12

Kova

Mülk, finans ve diğer yatırımlar konusunda fırsatları kollayın derim bugün. Cesur olmamanız için bir neden yok.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2021) - 13

Balık

Aşk, mutluluk ve başarı konusunda geleceğe daha olumlu bakın bugün. 2022 için bu anlamda dileyin ve olsun.

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