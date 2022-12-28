Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 1

Bugün sağlık konusunda kendiniz için bir şeyler yapabilir, önünüzü açabilecek gelişmeleri fark edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Ayrılık veda konuşmaları veya planları pek çok duyacak olabilirsiniz bu aralar. Siz kendi ilişkinize dikkat edin bu yeter. Gerisini boş verin gitsin.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Sizin için bencil diyebilirler, cimri diyebilirler, yani hakkınızda bugün denmedik laf kalmayabilir. Kulaklarınızı bu laflara kapatın gitsin.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Bütün bir gün çalışmak yerine sağınızla solunuzla lak lak yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın, çünkü önümüzdeki günlerde zorlanırsınız.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Çalışma alanında doğru bir planlama yapabilir ve bu planlarınıza iş ve işle ilgili kişileri davet edebilirsiniz. Uyumlu olursanız kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Bugün önünüze güzel fırsatlar çıkabilir bunları doğru ve güzel bir biçimde değerlendirmeyi başarırsanız ne ala. Fırsatlar kimden gelir belli olmaz.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

İş konusunda müşteri veya patron durumundaki insanlarla olumlu ama diğer yandan çalışma arkadaşlarınızla sorunlu bir gün gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Bugün aşk ve ilişkiler, aman efendim mesajlarda küçük kalpler öpücükler falan atmayın sağa sola, pek de işe yaramayacaktır bunlar.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 9

AKREP

Bugünü daha çok sessiz sedasız çalışarak geçirmeniz sizin için harika olacaktır.  Çünkü çok söz fazlasıyla sizi rahatsız edebilir.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 10

YAY

Planlar yapıp sonunda hayal kırıklığına uğramamanız için en iyisi siz olabildiğince kendinizi gerçekçi bir yerde tutun bugün.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Sağdan, soldan para isteyenler olmadık bir biçimde maddi konularda öneride bulunanlar çıkabilir karşınıza. Hiç kulak vermeyin.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 12

KOVA

Bugün sağlık konusunda hem krizlere açık ama diğer yandan da çözüm konusunda iyimser bir günden geçecek olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022) - 13

BALIK

Çocuklarınız varsa bugün onlarla ilgili problemleri çözebilmeniz için önünüzde güzel fırsatlar açılacak olabilir.

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