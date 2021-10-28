Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 00:09

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 1

Venüs ile Jüpiter arasında iyi bir görünüm.

Cömert davranışlar içine girebilirsiniz. Tasarruflu olmanızda fayda var. Elinizdekileri kaybetme riskiniz olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 2

Koç

Âşık olabilirsiniz ama bu sizi biraz korkutabilir, panikletebilir. Gönül meselelerinde makul olun.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 3

Boğa

Kafanızı biraz boşaltıp kendinizi daha olumlu yönde motive etmeniz için ideal bir gün.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 4

İkizler

Çevrenizle çok daha mutlu bir gün yaşamanız için her şey önünüzde. Kendinizi mutsuz etmeyin bugün.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Alacak verecek konusunda kendinizi olabildiğince faal bir durumda tutun. Para gelebilir elinize bugün.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 6

Aslan

Kafanızın içinde aslında her şey yerli yerinde. Planlarınızın tamam olduğunu bildiğiniz halde biraz atak olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 7

Başak

Kalabalıkların arasında çok daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz bugün. Sadece iletişime dikkat edin yeterli.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 8

Terazi

İşinizle ilgili bazı gelişmeler olabilir ve bu gelişmeleri daha da iyiye götürmeniz mümkün. Çalışın!

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 9

Akrep

Bugünü iş, planlama, kariyer odaklı zor işleri halletme günü olarak görebilirsiniz. Olayların üstüne gidin.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 10

Yay

Resmi işlerin üzerine gidebilirsiniz. Bu anlamda hoş gelişmeler olabilir. Mümkünse kendinizi planlayın.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Ortak kazançlarınızda güzel gelişmeler olabilir. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 12

Kova

Onarılabilecek ilişkileri ele almak için hiç de fena bir gün değil doğrusu. Üstüne gidin yolunda gitmeyen işlerin.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021) - 13

Balık

Sağlık konusunda boğaz ve ses telleri yani üst solunum yollarına olabildiğince dikkat etmenizde fayda var.

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