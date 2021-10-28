Günlük burç yorumları (28 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 00:09
Venüs ile Jüpiter arasında iyi bir görünüm.
Cömert davranışlar içine girebilirsiniz. Tasarruflu olmanızda fayda var. Elinizdekileri kaybetme riskiniz olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Âşık olabilirsiniz ama bu sizi biraz korkutabilir, panikletebilir. Gönül meselelerinde makul olun.
Boğa
Kafanızı biraz boşaltıp kendinizi daha olumlu yönde motive etmeniz için ideal bir gün.
İkizler
Çevrenizle çok daha mutlu bir gün yaşamanız için her şey önünüzde. Kendinizi mutsuz etmeyin bugün.
Yengeç
Alacak verecek konusunda kendinizi olabildiğince faal bir durumda tutun. Para gelebilir elinize bugün.
Aslan
Kafanızın içinde aslında her şey yerli yerinde. Planlarınızın tamam olduğunu bildiğiniz halde biraz atak olmanız gerekebilir.
Başak
Kalabalıkların arasında çok daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz bugün. Sadece iletişime dikkat edin yeterli.
Terazi
İşinizle ilgili bazı gelişmeler olabilir ve bu gelişmeleri daha da iyiye götürmeniz mümkün. Çalışın!
Akrep
Bugünü iş, planlama, kariyer odaklı zor işleri halletme günü olarak görebilirsiniz. Olayların üstüne gidin.
Yay
Resmi işlerin üzerine gidebilirsiniz. Bu anlamda hoş gelişmeler olabilir. Mümkünse kendinizi planlayın.
Oğlak
Ortak kazançlarınızda güzel gelişmeler olabilir. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.
Kova
Onarılabilecek ilişkileri ele almak için hiç de fena bir gün değil doğrusu. Üstüne gidin yolunda gitmeyen işlerin.
Balık
Sağlık konusunda boğaz ve ses telleri yani üst solunum yollarına olabildiğince dikkat etmenizde fayda var.