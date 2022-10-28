Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 1

Ay, Yay burcuna geçti. Eğitim faaliyetleri, gezi ve seyahat planları öne çıkabilir. Hukuki konular gündeme gelebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Farklılıklara ve fikir ayrılıklarına karşı daha esnek bir tutum sergileyebilirsiniz. Kendinizi yetersiz bulduğunuz alanlarda tamamlayıcı etkinlikleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Finansal kaynaklarınızı kendinizi geliştirmeye ayırabilirsiniz. Duygusal derinlik içeren etkileşimlere ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

İkili ilişkilerinizde sizi motive edip harekete geçirecek birine ihtiyaç duyabilirsiniz. Gelişime açık ve entelektüel hissetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Esnek çalışma saatleri veya esnek bir gündelik rutini arzulayabilirsiniz. Çevrenizin desteğini almak istediğiniz konular olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Aşk ve romantik ilişkilerinizde maceracı birine dönüşerek derinleşmek isteyebilirsiniz. Doğruluk ve sadakat önem kazanabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Ev yaşamında ve aile ilişkilerinde rahatlığı ön plana alabilirsiniz. Muntazamlık arayışı eleştirelliği arttırabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile olumlu etkileşimler kurarak plan yapabilirsiniz. Sürpriz gezi ve ziyaretler olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 9

AKREP

Aynı alanlarda çalıştığınız kişilerle rekabetiniz kızışabilir, kazançlarınız doğrultusunda lüks harcamalarda bulunabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 10

YAY

İletişimde doğrudan bir anlayışı benimseyebilirsiniz. Kısıtlama olmaksızın öğrenmeye ve hareket etmeye ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Ruhsal yönden hassas hissedebilirsiniz. Hayır demeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 12

KOVA

Sıra dışı etkileşimler ile farklı kültürlerden kişilerle çeşitli organizasyonlarda bulunabilirsiniz. Fikir alışverişi ve sohbetlerde paylaşımda bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022) - 13

BALIK

Çalışma ortamınıza yenilik katabilirsiniz. Emir almadan, esnek bir şekilde çalışmaya ihtiyacınız olabilir.

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