Günlük burç yorumları (28 Ekim 2025)

Yengeç: Bugün tüm odağınız yakın ilişkilerde. Partneriniz, iş ortağınız ya da sık iletişimde olduğunuz biriyle kurduğunuz bağ, yeni bir evreye geçebilir. Sorunların açıkça konuşulması için uygun bir atmosfer oluşabilir. Uyum sağlamak için karşı tarafın ihtiyaçlarını da gözetmeniz gerekebilir, ancak kendi sınırlarınızı ihmal etmeyin. Uzun vadeli bir anlaşma ya da ortak karar alınması gündeme gelebilir. Yargılayıcı bir tavır yerine yapıcı yaklaşım ilişkileri sağlamlaştıracaktır. Göz göze bir konuşma, kalpten gelen bir cümleyle çok şey çözülür bugün.