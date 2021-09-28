Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021)

ntv.com.tr 28.09.2021 - 00:12
Ay 16.34’e kadar boşlukta
Neptün ile Güneş arasındaki olumlu açı sevgimizi artırabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Evle ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir, angarya işler ve masraflar oluşabilir. O nedenle ocağınızı ve elektrik tesisatınızı iki kere kontrol edin.
Boğa
Bugün boş lafa karnınız tok olmalı. Çünkü ayakları yere basmayan vaatler karşısında bunalabilirsiniz.
İkizler
Bugün gerekirse ellerinizin üzerinde yürüyün, takla atın ama duygusal konuşmalara, gönül meselelerine hiç girmeyin derim.
Yengeç
Aşk konusunda kavga, dövüş, patırtı olabilir ama diğer yandan babanız ve baba tarafından güzel haberler de kulağınıza gelebilir.
Aslan
İnternette bir sevgi pıtırcığı olarak alışveriş yapma veya flört etme eğiliminde olabilirsiniz. Histerik duruma düşmemeye gayret edin.
Başak
Ortaklığınız varsa tehlike çanları çalabilir bugün ama diğer yandan da kariyer konusunda hoş konuşmalar da olabilir.
Terazi
Bugün kendinizi göstermek, bir yerlere yaptıklarınızı pazarlamak gibi bir durumunuz varsa kolları sıvayın derim.
Akrep
Ortak gelirler veya devlet daireleri ilgili konularda bugün yaptıklarınız önünüzde düğüm olabilir. Adım adım ilerleyin.
Yay
Sağlık konusunda önceden yapmanız gerekenler varsa daha da geç kalmadan yapmanız sizin için hayırlı olacaktır.
Oğlak
Planlama yapmak için ideal ama harekete geçmek için çok da sevimli bir gün değil. Kendinizi olabildiğince rahat tutun.
Kova
Gergin durumlardan bugün uzak kalın, çünkü her ne kadar konunun içine girmek istemeseniz de bir anda işin içinde bulabilirsiniz kendinizi.
Balık
Bir anda karşınızda bulunan kişiye bütün duygularınızı sayıp dökebilirsiniz. Kendinize mukayyit olmanız gereken zamanlardanız. Dikkat!