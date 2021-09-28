Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 28.09.2021 - 00:12

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 1

Ay 16.34’e kadar boşlukta

Neptün ile Güneş arasındaki olumlu açı sevgimizi artırabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 2

Koç

Evle ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir, angarya işler ve masraflar oluşabilir. O nedenle ocağınızı ve elektrik tesisatınızı iki kere kontrol edin.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 3

Boğa

Bugün boş lafa karnınız tok olmalı. Çünkü ayakları yere basmayan vaatler karşısında bunalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün gerekirse ellerinizin üzerinde yürüyün, takla atın ama duygusal konuşmalara, gönül meselelerine hiç girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Aşk konusunda kavga, dövüş, patırtı olabilir ama diğer yandan babanız ve baba tarafından güzel haberler de kulağınıza gelebilir.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 6

Aslan

İnternette bir sevgi pıtırcığı olarak alışveriş yapma veya flört etme eğiliminde olabilirsiniz. Histerik duruma düşmemeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 7

Başak

Ortaklığınız varsa tehlike çanları çalabilir bugün ama diğer yandan da kariyer konusunda hoş konuşmalar da olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün kendinizi göstermek, bir yerlere yaptıklarınızı pazarlamak gibi bir durumunuz varsa kolları sıvayın derim.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 9

Akrep

Ortak gelirler veya devlet daireleri ilgili konularda bugün yaptıklarınız önünüzde düğüm olabilir. Adım adım ilerleyin.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 10

Yay

Sağlık konusunda önceden yapmanız gerekenler varsa daha da geç kalmadan yapmanız sizin için hayırlı olacaktır.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Planlama yapmak için ideal ama harekete geçmek için çok da sevimli bir gün değil. Kendinizi olabildiğince rahat tutun.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 12

Kova

Gergin durumlardan bugün uzak kalın, çünkü her ne kadar konunun içine girmek istemeseniz de bir anda işin içinde bulabilirsiniz kendinizi.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2021) - 13

Balık

Bir anda karşınızda bulunan kişiye bütün duygularınızı sayıp dökebilirsiniz. Kendinize mukayyit olmanız gereken zamanlardanız. Dikkat!

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