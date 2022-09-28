Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 1

Ay Akrep burcuna geçti, şüpheci yaklaşımlar dikkatli olmanızı sağlayabilir. Finansal başlıklar ilginizi çekebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)     

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Kesin çizgiler ile sınırları belirlemek yorucu olabilir, varlığın içindeki yoklukla tanışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 3

BOĞA

İmzalı anlaşmalar ve ortaklıklar gündeme gelebilir. Çalışma gerçekleştirdiğiniz insanlarla derin bağlar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Bilgi ve tecrübelerinizi aktaracağınız ortamlarda bulunabilirsiniz, acemi insanlara yol gösterici rol üstlenebilir ve liderlik edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Yeni tanıştığınız insanlar üzerinde romantik ve çekici bir izlenim bırakabilirsiniz. Eski dostlarla sürpriz karşılaşmalar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Aile saadeti sağlamaya çalışabilir, birlikte mutlu olduğunuz kadar iyi ve huzurlu hissedebilirsiniz. Anne veya kadın ailenizdeki kadın figürlere düşkünlük söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Sürekli bir şeylerle meşgul olabilir ancak belirgin bir amaç doğrultusunda olmayabilirsiniz. Hareket halinde olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Yaşamda denge ve huzur için parasal konulardaki güvenliğinizi arttırmayı düşünebilirsiniz. Maddi kaygılarınız için iyileştirmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 9

AKREP

Kişiliğinizdeki değişimi diğerlerine açabilirsiniz, duygusal anlamda faydalanılan biri olduğunuzu fark edeceğiniz durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 10

YAY

Duygusal sebepler sizi kolayca harekete geçirebilir, rasyonel düşünceden ziyade hissederek doğru gelene yaklaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Diğer insanların sizi etkilemesi oldukça zor, kendi fikirlerinizin esiri olarak kapalı bir tutumu benimsemeniz olası.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 12

KOVA

İtibar ve başarı kazanmaya doğal bir çekim duyuyor olabilirsiniz. Başkalarının fikri sizin için önem taşıyor olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022) - 13

BALIK

Zihinsel ve fiziksel olarak serbestlik arayabilirsiniz. Uzak ülkelere seyahat söz konusu olabilir.

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