Günlük burç yorumları (28 Eylül 2022)

Ay Akrep burcuna geçti, şüpheci yaklaşımlar dikkatli olmanızı sağlayabilir. Finansal başlıklar ilginizi çekebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Kesin çizgiler ile sınırları belirlemek yorucu olabilir, varlığın içindeki yoklukla tanışabilirsiniz.
BOĞA
İmzalı anlaşmalar ve ortaklıklar gündeme gelebilir. Çalışma gerçekleştirdiğiniz insanlarla derin bağlar kurabilirsiniz.
İKİZLER
Bilgi ve tecrübelerinizi aktaracağınız ortamlarda bulunabilirsiniz, acemi insanlara yol gösterici rol üstlenebilir ve liderlik edebilirsiniz.
YENGEÇ
Yeni tanıştığınız insanlar üzerinde romantik ve çekici bir izlenim bırakabilirsiniz. Eski dostlarla sürpriz karşılaşmalar yaşanabilir.
ASLAN
Aile saadeti sağlamaya çalışabilir, birlikte mutlu olduğunuz kadar iyi ve huzurlu hissedebilirsiniz. Anne veya kadın ailenizdeki kadın figürlere düşkünlük söz konusu olabilir.
BAŞAK
Sürekli bir şeylerle meşgul olabilir ancak belirgin bir amaç doğrultusunda olmayabilirsiniz. Hareket halinde olmaktan keyif alabilirsiniz.
TERAZİ
Yaşamda denge ve huzur için parasal konulardaki güvenliğinizi arttırmayı düşünebilirsiniz. Maddi kaygılarınız için iyileştirmeler söz konusu.
AKREP
Kişiliğinizdeki değişimi diğerlerine açabilirsiniz, duygusal anlamda faydalanılan biri olduğunuzu fark edeceğiniz durumlar yaşanabilir.
YAY
Duygusal sebepler sizi kolayca harekete geçirebilir, rasyonel düşünceden ziyade hissederek doğru gelene yaklaşabilirsiniz.
OĞLAK
Diğer insanların sizi etkilemesi oldukça zor, kendi fikirlerinizin esiri olarak kapalı bir tutumu benimsemeniz olası.
KOVA
İtibar ve başarı kazanmaya doğal bir çekim duyuyor olabilirsiniz. Başkalarının fikri sizin için önem taşıyor olabilir.
BALIK
Zihinsel ve fiziksel olarak serbestlik arayabilirsiniz. Uzak ülkelere seyahat söz konusu olabilir.