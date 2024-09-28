Günlük burç yorumları (28 Eylül 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 28 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, gün başlarken kendimizi kısıtlanmış, tam ifade edemediğimiz şeylerin olduğunu hissederek hareket edebiliriz. Bu durum etrafımızda bizi kontrol etmeye çalışan, otoriter davranışlarıyla kısıtlandığımızı hissettiren insanlara tepkilerimizi çok sert gösterebileceğimizi gösteriyor. Kontrolümüzden çıkan olayları, durumları tekrar düzene ve dengeye getirebilmek için sakin kalmakta fayda var. Çocukluk veya gençlik tecrübelerine dair yaşadıklarınızı, anılarınızı canlandıracak olaylar tecrübe edebilirsiniz.