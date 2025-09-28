Günlük burç yorumları (28 Eylül 2025)

Akrep: Bugün yaratıcılık, aşk ve kendini ifade etme arzusu artıyor. Aşk hayatında duygularınızı ifade etmekten çekinmeyeceksiniz. Cesur bir konuşma ya da romantik bir sürpriz partnerinizi mutlu edebilir. Bekarsanız etkileyici bir tanışma kapınızda olabilir. İş yaşamında yaratıcı işler, sanat, medya veya çocuklarla ilgili alanlarda öne çıkabilirsiniz. Maddi anlamda hobilerinizle ilgili küçük harcamalar olabilir ama keyifli sonuçlar doğurabilir. Bugün hem kalpten geleni söylemek hem de risk alabilmek sizi öne çıkaracak.