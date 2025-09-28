Günlük burç yorumları (28 Eylül 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Eylül 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjinizi toparlamak ve yeniden yapılandırmak için uygun bir atmosferdesiniz. Aşk hayatında geçmişte alınan kararlar tekrar gündeme gelebilir. Partnerinizle aranızdaki bazı konuların artık netleşmesi gerekiyor. Dürüstlük ve doğrudan iletişim size avantaj sağlayacaktır. İş yaşamında sorumluluk alan bir tavır sergilemek, yöneticilerinizin güvenini artırabilir. Uzun vadeli bir projede liderlik pozisyonu alabilirsiniz. Maddi anlamda ise temkinli adımlar atmak, özellikle borç ya da yatırım konularında acele etmemeniz gerektiğini gösteriyor. Bugün iç sesiniz size rehber olabilir.