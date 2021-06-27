Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021

27.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 00:15
Kaderimizle ilgili bir gün!
Ay düğümlerinin Mars ile yapacağı olumlu açı bizi bugün tam da hayat matematiğinde sorular çözdürecek gibi duruyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sosyal çevrenizle birlikte vakit geçirmek size fayda sağlayabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat ederek sosyalleşmek size iyi gelecek,
Boğa
Oldukça iş odaklı bir gündesiniz. Ve fakat iş yerinizde otoriteler ile iletişim şeklinize dikkat etmekte fayda var. Özellikle mail, yazışmalara dikkat!
İkizler
Yeni bir şeyler öğrenmek, araştırmak ve hatta maneviyatınızı güçlendirmek için oldukça iyi bir gün. Hatta belki tatil planı bile yaparsınız, yapın derim.
Yengeç
Özellikle sosyal çevrenizle ilgili oluşabilecek ani gelişmeler kulağınıza gelebilir, şaşırtıcı haberler alabileceğiniz bir gün, tarafsız kalın derim.
Aslan
Sevgili Aslanlar, ortağınız ve eşinizle ilgili konular bugün gündeminizi oluşturabilir, desteğinize ihtiyaç olunacağı bir gün sizi bekliyor.
Başak
Sevgili Başaklar, konu siz olunca gündem elbette iş oluyor, özellikle bugün çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz daha anlayışlı olmanız gerekebilir.
Terazi
İş birliği ve uyum konusunda elinize kimse su dökemez, ancak bugün iş ve çalışma koşullarınızda fazla duygusal kararlar vermemeye dikkat edin derim.
Akrep
Sevgili Akrepler, aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir, ancak gerçekçi olmayı da elden bırakmamakta fayda var. Mutluluklar.
Yay
Gündeminizi aile konularının oluşturacağı bir gün olabilir, ancak bir elinizden de yapılması gereken işler çekiştirecek gibi. Kolaylıklar dilerim.
Oğlak
Bugün, yakın çevrenizle vakit geçirmek onlarla ilgilenmek size iyi gelecektir. Bununla birlikte harcamalara dikkat edilmesi gereken bir gün.
Kova
Sevgili Kovalar, özellikle bugün para harcama konusunda lütfen dikkat edin, hatta mümkünse riskli harcamalar yapmayın.
Balık
Sevgili Balıklar, bugün kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz, bununla birlikte sanat, yaratıcılık isteyen konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.