Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 28 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

27.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 1

Kaderimizle ilgili bir gün! 

Ay düğümlerinin Mars ile yapacağı olumlu açı bizi bugün tam da hayat matematiğinde sorular çözdürecek gibi duruyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün sosyal çevrenizle birlikte vakit geçirmek size fayda sağlayabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat ederek sosyalleşmek size iyi gelecek,

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 3

Boğa

Oldukça iş odaklı bir gündesiniz. Ve fakat iş yerinizde otoriteler ile iletişim şeklinize dikkat etmekte fayda var. Özellikle mail, yazışmalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 4

İkizler

Yeni bir şeyler öğrenmek, araştırmak ve hatta maneviyatınızı güçlendirmek için oldukça iyi bir gün. Hatta belki tatil planı bile yaparsınız, yapın derim.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Özellikle sosyal çevrenizle ilgili oluşabilecek ani gelişmeler kulağınıza gelebilir, şaşırtıcı haberler alabileceğiniz bir gün, tarafsız kalın derim.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar, ortağınız ve eşinizle ilgili konular bugün gündeminizi oluşturabilir, desteğinize ihtiyaç olunacağı bir gün sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 7

Başak

Sevgili Başaklar, konu siz olunca gündem elbette iş oluyor, özellikle bugün çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz daha anlayışlı olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 8

Terazi

İş birliği ve uyum konusunda elinize kimse su dökemez, ancak bugün iş ve çalışma koşullarınızda fazla duygusal kararlar vermemeye dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 9

Akrep

Sevgili Akrepler, aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir, ancak gerçekçi olmayı da elden bırakmamakta fayda var. Mutluluklar.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 10

Yay

Gündeminizi aile konularının oluşturacağı bir gün olabilir, ancak bir elinizden de yapılması gereken işler çekiştirecek gibi. Kolaylıklar dilerim.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün, yakın çevrenizle vakit geçirmek onlarla ilgilenmek size iyi gelecektir. Bununla birlikte harcamalara dikkat edilmesi gereken bir gün.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 12

Kova

Sevgili Kovalar, özellikle bugün para harcama konusunda lütfen dikkat edin, hatta mümkünse riskli harcamalar yapmayın.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021 - 13

Balık

Sevgili Balıklar, bugün kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz, bununla birlikte sanat, yaratıcılık isteyen konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER