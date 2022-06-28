Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 00:04

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 1

Öğleden sonra Ay, boşluktan çıkıyor. Önemli kararlar, imzalar ve çeşitli eylemlerin öğleden sonra yapılmasında fayda var.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 2

Koç

Enerjinizi ve yapıcı tavrınızı olumlu ilişkiler kurmaya harcayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 3

Boğa

Aynı anda birden fazla gelir kaynağıyla ilgilenmeniz mümkün. Bulunduğunuz iş ve alanları birleştirmeye dair düşünceleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 4

İkizler

Entelektüel ve espritüel olabilir, girdiğiniz diyalog ve yazışmalarda ortamı ısıtan kişi siz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Zihinsel konulara dair merakınız artabilir, kişisel gelişimle ilgili içeriklere yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 6

Aslan

Kolay ulaşılan şeyler ilginizi çekmiyor. Gözünüz yükseklerde olabilir, gerçekçi olmaktan tamamen uzaklaşmamalısınız.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 7

Başak

Değişken fikirleriniz kararsızlığa yol açabilir, iş yerinde fevri enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 8

Terazi

Yabancı dillere ilginiz artabilir, yabancı kültürlerden insanlarla iletişime geçebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 9

Akrep

Daha önce düşünmediğiniz konular gündeminizde olabilir. Yeni fikirler edinmeniz olası.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 10

Yay

Sevdiklerinizle duygusal ve düşünsel anlamda paylaşımda bulunmaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 11

Oğlak

İş yerinde birtakım can sıkıcı konuşmalar olabilir. Hoşunuza gitmeyen durumlarda sivri dilli olmaktan kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 12

Kova

Fiziksel ve zihinsel hareketlilik söz konusu. Enerjinizi çocuklara ve onlarla ilgili faaliyetlerde kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022) - 13

Balık

Kardeşlerinizle ve ailenizle yakın olabilir, toplantılar veya keyifli görüşmeler yapabilirsiniz.

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