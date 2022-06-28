Günlük burç yorumları (28 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 00:04
Öğleden sonra Ay, boşluktan çıkıyor. Önemli kararlar, imzalar ve çeşitli eylemlerin öğleden sonra yapılmasında fayda var.
Koç
Enerjinizi ve yapıcı tavrınızı olumlu ilişkiler kurmaya harcayabilirsiniz.
Boğa
Aynı anda birden fazla gelir kaynağıyla ilgilenmeniz mümkün. Bulunduğunuz iş ve alanları birleştirmeye dair düşünceleriniz olabilir.
İkizler
Entelektüel ve espritüel olabilir, girdiğiniz diyalog ve yazışmalarda ortamı ısıtan kişi siz olabilirsiniz.
Yengeç
Zihinsel konulara dair merakınız artabilir, kişisel gelişimle ilgili içeriklere yönelebilirsiniz.
Aslan
Kolay ulaşılan şeyler ilginizi çekmiyor. Gözünüz yükseklerde olabilir, gerçekçi olmaktan tamamen uzaklaşmamalısınız.
Başak
Değişken fikirleriniz kararsızlığa yol açabilir, iş yerinde fevri enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.
Terazi
Yabancı dillere ilginiz artabilir, yabancı kültürlerden insanlarla iletişime geçebilirsiniz.
Akrep
Daha önce düşünmediğiniz konular gündeminizde olabilir. Yeni fikirler edinmeniz olası.
Yay
Sevdiklerinizle duygusal ve düşünsel anlamda paylaşımda bulunmaya ihtiyacınız olabilir.
Oğlak
İş yerinde birtakım can sıkıcı konuşmalar olabilir. Hoşunuza gitmeyen durumlarda sivri dilli olmaktan kaçınmalısınız.
Kova
Fiziksel ve zihinsel hareketlilik söz konusu. Enerjinizi çocuklara ve onlarla ilgili faaliyetlerde kullanabilirsiniz.
Balık
Kardeşlerinizle ve ailenizle yakın olabilir, toplantılar veya keyifli görüşmeler yapabilirsiniz.