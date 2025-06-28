Günlük burç yorumları (28 Haziran 2025)

Koç: Bugün hareketli bir gün seni bekliyor. Enerjin yüksek ve bunu doğru yönlendirebilirsen, çok şey başarabilirsin. Ancak sabırsız davranmamaya dikkat et; özellikle sabah saatlerinde küçük tartışmalara açık olabilirsin. Sosyal çevrenden birinden gelen bir haber seni şaşırtabilir. İş hayatında yeni bir proje ya da fırsat doğabilir, bu nedenle gözünü dört aç. Aşk hayatında cesur adımlar atmak istiyorsun ama karşındaki kişinin duygularını da göz ardı etmemelisin. Bugün kısa bir yolculuk ya da spontane bir etkinlik sana ilham verebilir. Vücut enerjine dikkat et, kendini fazla yorma.