Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.11.2021 - 09:30

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 1

Yakın çevrenize destek olabilirsiniz.

Birilerinin ufak da olsa bir hayalini gerçekleştirmek bugün kim bilir sizi ne çok mutlu edecektir. Yapın bir güzellik!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 2

Koç

Karşılaştığınız herhangi bir zorluğun veya birinin neden olduğu sıkıntıların üstesinden gelmek için bakış açınızı değiştirin.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 3

Boğa

Geçiminizi nasıl kazanacağınıza yönelik gayretli ama benzersiz bir yaklaşım düşünün, bu arzu ettiğiniz sonuçları getirecektir.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 4

İkizler

Bugün kalbinizin sesini dinleyin, yaratıcı bir şeyler yapın ve kişisel alanınızı düzeltin. Hedefleriniz için düşünün biraz.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi rahat ettirin ve mutluluğu, iç huzurunu teşvik eden hedefler belirleyin. Biraz şımartın artık kendinizi.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 6

Aslan

Duygusal karışıklıkların dikkatinizi dağılmasına veya refahınızı etkileyebilecek biriyle sorun yaratmasına izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 7

Başak

Sevdiğiniz birine bağlanın ve bir takım oyuncusu olarak çalışın. Ama işi yaparken patronluk taslamayın olur mu?

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 8

Terazi

Sağlık risklerini en aza indirin. Ve çıkarlarınızı gözeten yakın arkadaşlarınızla, ailenizle daha fazla zaman geçirin bugün.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 9

Akrep

Maddi, manevi ilişkilerde tüm ayrıntılara dikkat edin ve sonuçta hayal kırıklığına uğramayacaksınız.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 10

Yay

Verdiğiniz kararlara sahip çıkın ve kişisel mutluluğa giden yolu seçin. Başkalarına uyum sağlamak için hayallerinizden vazgeçmeyin.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Arkadaşlarınız ve akrabalarınızla nasıl başa çıkacağınız konusunda ince ayarlamalar yapın. Üstünüze biraz gelebilirler.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 12

Kova

Güvenilir olmayan veya sizin çıkarlarınızı gözetmeyi reddeden biriyle duygusal bir tartışmaya girmeyin, üzülürsünüz.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021) - 13

Balık

Varlıklarınızı ve sizin için neyin önemli olduğunu düşünün ve ihtiyacınız olmayan her şeyi bırakın gitsin. Yük taşımayın artık!

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