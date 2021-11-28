Günlük burç yorumları (28 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 28.11.2021 - 09:30
Yakın çevrenize destek olabilirsiniz.
Birilerinin ufak da olsa bir hayalini gerçekleştirmek bugün kim bilir sizi ne çok mutlu edecektir. Yapın bir güzellik!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Karşılaştığınız herhangi bir zorluğun veya birinin neden olduğu sıkıntıların üstesinden gelmek için bakış açınızı değiştirin.
Boğa
Geçiminizi nasıl kazanacağınıza yönelik gayretli ama benzersiz bir yaklaşım düşünün, bu arzu ettiğiniz sonuçları getirecektir.
İkizler
Bugün kalbinizin sesini dinleyin, yaratıcı bir şeyler yapın ve kişisel alanınızı düzeltin. Hedefleriniz için düşünün biraz.
Yengeç
Kendinizi rahat ettirin ve mutluluğu, iç huzurunu teşvik eden hedefler belirleyin. Biraz şımartın artık kendinizi.
Aslan
Duygusal karışıklıkların dikkatinizi dağılmasına veya refahınızı etkileyebilecek biriyle sorun yaratmasına izin vermeyin.
Başak
Sevdiğiniz birine bağlanın ve bir takım oyuncusu olarak çalışın. Ama işi yaparken patronluk taslamayın olur mu?
Terazi
Sağlık risklerini en aza indirin. Ve çıkarlarınızı gözeten yakın arkadaşlarınızla, ailenizle daha fazla zaman geçirin bugün.
Akrep
Maddi, manevi ilişkilerde tüm ayrıntılara dikkat edin ve sonuçta hayal kırıklığına uğramayacaksınız.
Yay
Verdiğiniz kararlara sahip çıkın ve kişisel mutluluğa giden yolu seçin. Başkalarına uyum sağlamak için hayallerinizden vazgeçmeyin.
Oğlak
Arkadaşlarınız ve akrabalarınızla nasıl başa çıkacağınız konusunda ince ayarlamalar yapın. Üstünüze biraz gelebilirler.
Kova
Güvenilir olmayan veya sizin çıkarlarınızı gözetmeyi reddeden biriyle duygusal bir tartışmaya girmeyin, üzülürsünüz.
Balık
Varlıklarınızı ve sizin için neyin önemli olduğunu düşünün ve ihtiyacınız olmayan her şeyi bırakın gitsin. Yük taşımayın artık!