Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 1

Ay, Kova burcuna geçiş yaptı. Monotonluktan ve rutin işlerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sosyal ortamlarda parlamanız mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Geleceğe yatırım yapma amacıyla hareket edebilirsiniz. Toplantılar ve gruplarda bireysel roller üstlenmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İş arkadaşlarınızdan farklı düşüncelerde olabilirsiniz, özgünlüğünüzü doğru yansıtacağınız alanlarda çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Fikirlerinizdeki özgünlük ile farklı çalışmalara imza atabilirsiniz. Sizi anlayan insanlarla bir arada olmak başarılarınızı parlatabilir.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Kalıcı nitelik taşıyan ve sağlam işler ortaya koyabilirsiniz. Derin konulara karşı anlayışlı ve meraklı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Ortaklıkları bir üst seviyeye taşımak, düzenlemek istediğiniz başlıklarla ilgilenmek için uygun. Etki alanınızı genişletmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

İş yerine yenilikçi fikirler getirebilirsiniz. Ekip çalışmalarında bulunmaktan keyif alabilirsiniz ancak farklı fikirlere saygı duymanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Kısıtlandığınız ortamlardan uzaklaşarak sevdiğiniz ve keyif aldığınız aktivitelerde bulunabilirsiniz. Kendi alanınızda değişikler yapmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 9

AKREP

Aile içi iletişim önem kazanabilir, duygusal anlamda koruyucu bir rol üstlenebilirsiniz. Çelişkili durumlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 10

YAY

Değiştirmek ve yapılandırmak istediğiniz konularda yakın çevrenizle birlikte hareket edebilirsiniz. Teknolojik aletler ve gelişmeler ilgi alanınıza girebilir.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Parasal anlamda rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir, lüks ve konfor amaçlı harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 12

KOVA

Çevrenizi yönlendirip yol göstermekten keyif alabilirsiniz, ikna kabiliyetinizle birlikte yeni anlaşma ve uzlaşmalar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022) - 13

BALIK

Kendinize dinlenip eğleneceğiniz vakit ayırmanız gerekebilir. Yaşamın temposundan uzaklaşarak iyi hissetmeniz mümkün.

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