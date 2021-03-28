Günlük burç yorumları (28 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 28.03.2021 - 04:10

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 1

Artık olmayanı bırakma zamanı. 

Bugün 8 derece Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor. Israrcı olmamızın ne denli gereksiz olduğunu bugünlerde bir kere daha anlayacağız.
Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar bugün ilişkiler konusunda olmuyorsa bırakmayı öğrenebileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Kormayın bırakmak özgürleşmektir.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 3

Boğa

Özellikle günlük hayatınızda ve iş arkadaşlarınız ve koşullarınız konusunda agresif kararlar verme durumunda kalabilirsiniz. Sakin olmaya gayret edin bugün.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 4

İkizler

Geçmişe dönüp de “Ben onu sevmiştim o beni sevmemişti…” diye hesaplaşma içine girmenin neye, kime faydası var. Bitirin artık sayıklamayı.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi nereye koysanız, olmamış gibi hissedebilirsiniz. Bugün nerede yanlış yaptım demenin zamanı değil. Ne yapacağım diyebiliyorsanız ne ala!

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 6

Aslan

Çözümden yana olduğunuz taktirde bugünün gerçekten kazananı siz olabilirsiniz. O nedenle daha pozitif olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 7

Başak

Tatlı başaklar, Maddi konularda değişimin tam zamanı. Kendinizi dövmeden bu değişimi yapabilirseniz kendinize inanılma büyük bir iyilik yapmış olursunuz.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 8

Terazi

Bedeninizle, ruhunuzla barışmanızın artık zamanı geldi diyebiliriz. O nedenle kendi üzerinizde ne yapmak istiyorsanız karar verin ve yapın derim.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 9

Akrep

Rüyalarınıza bugünlerde dikkat edin sevgili akrepler hem geçmişten hem de gelecekten haberci rüyalar görmeniz olası. Bu zamanları iyi değerlendirin.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, Her açıdan kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün hem duygusal hem fiziksel olarak kendinizi korumaya gayret edin. Her şeyin başı sağlık.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 11

Oğlak

Canım oğlaklarım, bugünü derin derin düşünerek geçireceğiniz pek açık. Bırakın hayat üzerinizden su gibi akıp gitsin. Zaten hayat dediğimiz nedir ki? Bir hırka, biraz çorba.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar, bugün özellikle sizde aşk ve sevgi konularında temkinli olun takın kulaklığınızı ve sadece müziğinizi dinleyin derim. Sizden daha ne önemli olan ne var?

Günlük burç yorumları (28 Mart 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün size anlamlı gelen ne varsa sorgulayabilir ve bir kere daha kendinizi yapılandırmaya girişebilirsiniz. Kendiniz için en iyisini düşünün.

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