Günlük burç yorumları (28 Mart 2021)

ntv.com.tr 28.03.2021 - 04:10
Artık olmayanı bırakma zamanı.Bugün 8 derece Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor. Israrcı olmamızın ne denli gereksiz olduğunu bugünlerde bir kere daha anlayacağız.
Koç
Sevgili koçlar bugün ilişkiler konusunda olmuyorsa bırakmayı öğrenebileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Kormayın bırakmak özgürleşmektir.
Boğa
Özellikle günlük hayatınızda ve iş arkadaşlarınız ve koşullarınız konusunda agresif kararlar verme durumunda kalabilirsiniz. Sakin olmaya gayret edin bugün.
İkizler
Geçmişe dönüp de “Ben onu sevmiştim o beni sevmemişti…” diye hesaplaşma içine girmenin neye, kime faydası var. Bitirin artık sayıklamayı.
Yengeç
Kendinizi nereye koysanız, olmamış gibi hissedebilirsiniz. Bugün nerede yanlış yaptım demenin zamanı değil. Ne yapacağım diyebiliyorsanız ne ala!
Aslan
Çözümden yana olduğunuz taktirde bugünün gerçekten kazananı siz olabilirsiniz. O nedenle daha pozitif olmanızda fayda var.
Başak
Tatlı başaklar, Maddi konularda değişimin tam zamanı. Kendinizi dövmeden bu değişimi yapabilirseniz kendinize inanılma büyük bir iyilik yapmış olursunuz.
Terazi
Bedeninizle, ruhunuzla barışmanızın artık zamanı geldi diyebiliriz. O nedenle kendi üzerinizde ne yapmak istiyorsanız karar verin ve yapın derim.
Akrep
Rüyalarınıza bugünlerde dikkat edin sevgili akrepler hem geçmişten hem de gelecekten haberci rüyalar görmeniz olası. Bu zamanları iyi değerlendirin.
Yay
Sevgili yaylar, Her açıdan kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün hem duygusal hem fiziksel olarak kendinizi korumaya gayret edin. Her şeyin başı sağlık.
Oğlak
Canım oğlaklarım, bugünü derin derin düşünerek geçireceğiniz pek açık. Bırakın hayat üzerinizden su gibi akıp gitsin. Zaten hayat dediğimiz nedir ki? Bir hırka, biraz çorba.
Kova
Sevgili kovalar, bugün özellikle sizde aşk ve sevgi konularında temkinli olun takın kulaklığınızı ve sadece müziğinizi dinleyin derim. Sizden daha ne önemli olan ne var?
Balık
Sevgili balıklar, bugün size anlamlı gelen ne varsa sorgulayabilir ve bir kere daha kendinizi yapılandırmaya girişebilirsiniz. Kendiniz için en iyisini düşünün.