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Günlük burç yorumları (28 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 1

Ay gece ve öğlene kadar saat: 04:39 ile 13:21 arasında uzun bir süre boşlukta olacak o nedenle yeni bir şeylere bu zaman diliminde kalkışmayın derim.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 2

KOÇ

Memnun ve özgüvenli olabilir, çevrenizdekilere yardım ederek toplumdaki konumunuzu yükseltebilirsiniz. Fırsatlar geliyor, çevrenize bakın.  

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 3

BOĞA

Sınav sonuçları öğrenciler için olumlu olabilir. Konuştuğunuz dil, çeşitli sorunları çözmenize yardımcı olacak gibi görünmekte. Sabırlı olun!  

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Duygusal hayatınızda belirsizlikler biraz canınızı sıkabilir ve fakat bu anlamda sabırlı olmanız gerekiyor. Kendinizi hazır hissetmeden konuşmayın.  

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün yeteneklerinizi geliştirmek ve mesleki beklentilerinizi iyileştirmek için birkaç ileri düzey kurs almayı da düşünebilirsiniz. Atik olun. 

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bugün özellikle kariyerden kazandığınız para hakkında enteresan güzel konuşmalar ve destek almanız olası. Ne olursa olsun önünüze bakın siz.  

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Seyahat gezilerinden ve aceleyle araba kullanmaktan kaçının. Yaşlıların ve büyüklerin tavsiyelerine kulak vermeniz yararınıza. 

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Çevrenizde birtakım huzursuzluklar olabilir. Sert konuşmak çevrenizdekileri üzebilir. Finansal işlemlerinizi düzene sokma zamanı.  

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 9

AKREP

Her şey yoluna girecek. Sabit kıymetlerle ilgili yatırımların elde tutulması bugün önemli. Gereksiz harcamalarınızı kontrol altında tutun. 

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 10

YAY

Otorite figürü olan birileri ile gerilim söz konusu olabilir. Açık ve tane tane ifade edin kendinizi. Fevri olursanız kaybeden siz olursunuz, sakin olun.  

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Maşınızda veya konumunuzda artışlar muhtemeldir. İş yerinde çok çaba harcayabilirsiniz ve kısa sürede sonuç alabilirsiniz. Çalışın! 

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 12

KOVA

Kendinizi güçlü ve diğer günlere göre daha iyi hissettiğiniz bir gün anneniz veya arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz güzel bir gün olabilir. 

Günlük burç yorumları (28 Mart 2023) - 13

BALIK

İş yerinde iyi performans gösterecek ve işinizi programa göre tamamlayabileceksiniz, bu da kendinize güvenmenize yardımcı olabilir.  

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