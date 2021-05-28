Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 28.05.2021 - 00:07

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 1

Gülümsemeye zorlayın kendinizi. 

Eklem ağrılarına ve cilt ile ilgili sorunlara dikkat! Uzun vadeli yatırımlar için hiç de fena bir gün değil.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 2

Koç

Maddi konularda hem olumlu hem de olumsuz gelişmelere açık bir günden geçiyor olabilirsiniz. O nedenle sevgili koçlar, hareket alırken çevrenizde iş bilir insanlardan fikir alın.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Evet artık bugün kariyer ve iş konusunda hareketlenmenin zamanı geldi. Önünüze doğru bakın ve vizyonunuzu açmaya ilerletmeye gayret edin. Durmayın, bir şeyler yapın.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Hadi bakalım sevgili İkizler  parlatın bugün kendinizi. Özellikle kendinizi yenilemek adına harika bir gün. Kariyer konusunda özellikle bugünü kullanın Satürn amca hoş bakıyor size.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

İşi, kariyeri, parayı bugün bir kenara bırakın ve uzun vadeli olan, birlikteliklerden yana düşünün. Önünüze hoş gelişmeler gelebilir. Bu anlamda bir şeyleri toparlamak için durmayın.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Uzun süredir, karınızdan – kocanızdan çekmiş olabilirsiniz. Hala onları boşamadıysanız o zaman seviyorsunuz demektir ve bugün olumlu olup ilişkiyi toparlamaya bakın derim.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 7

Başak

Siz hala âşık olup, elinizde çiçek, böcek aşkınızın peşinden dolamıyor musunuz? Bir yıldır neredeyse hadi aşk, hadi aşk deyip duruyorum. Bu iş öyle beklemeyle olmuyor. Kalkın, kalkın!

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Muhtemel bugün arkadaşlarınızla lak lak yapmak istiyorsunuz ama aile ilgili mecburiyetleriniz buna engel olacak olabilir. O nedenle bugün sağa sola koşturmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Bugün sevgili akrepler bugün resmi işler için çok daha iyi bir gün gibi görünmekte. Yapmanız gereken varsa bu konuda geciktirmeyin derim. Ayrıca arkadaşlarınızla iyi bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar bugün ekonomik anlamda risk almamanızda fayda var. Ama önceden gelen para konusunda bazı gelişmeler varsa kontrollü bir biçimde üzerine gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Aşk ve ilişkiler konusunda enteresan bir gün olabilir. Kalbinizi birilerine kaptırabilirsiniz. Bu konuda ketum ve tutucu davranmayın. Bırakın kendinizi olayların akışına.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 12

Kova

Düne göre daha olumlu bir gün yaşayacaksınız demek yanlış olmaz. Kendinizi özellikle bugün sosyal konulara verip, yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar buğu kendinizi geliştirmek için okuyup, bilgilenmek için iyi bir gün. Eksik kaldığınız konular varsa kendiniz için güzel bir şeyler yapmanız için adımlar atmaya bakın.

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