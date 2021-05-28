Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 28.05.2021 - 00:07
Gülümsemeye zorlayın kendinizi.
Eklem ağrılarına ve cilt ile ilgili sorunlara dikkat! Uzun vadeli yatırımlar için hiç de fena bir gün değil.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi konularda hem olumlu hem de olumsuz gelişmelere açık bir günden geçiyor olabilirsiniz. O nedenle sevgili koçlar, hareket alırken çevrenizde iş bilir insanlardan fikir alın.
Boğa
Evet artık bugün kariyer ve iş konusunda hareketlenmenin zamanı geldi. Önünüze doğru bakın ve vizyonunuzu açmaya ilerletmeye gayret edin. Durmayın, bir şeyler yapın.
İkizler
Hadi bakalım sevgili İkizler parlatın bugün kendinizi. Özellikle kendinizi yenilemek adına harika bir gün. Kariyer konusunda özellikle bugünü kullanın Satürn amca hoş bakıyor size.
Yengeç
İşi, kariyeri, parayı bugün bir kenara bırakın ve uzun vadeli olan, birlikteliklerden yana düşünün. Önünüze hoş gelişmeler gelebilir. Bu anlamda bir şeyleri toparlamak için durmayın.
Aslan
Uzun süredir, karınızdan – kocanızdan çekmiş olabilirsiniz. Hala onları boşamadıysanız o zaman seviyorsunuz demektir ve bugün olumlu olup ilişkiyi toparlamaya bakın derim.
Başak
Siz hala âşık olup, elinizde çiçek, böcek aşkınızın peşinden dolamıyor musunuz? Bir yıldır neredeyse hadi aşk, hadi aşk deyip duruyorum. Bu iş öyle beklemeyle olmuyor. Kalkın, kalkın!
Terazi
Muhtemel bugün arkadaşlarınızla lak lak yapmak istiyorsunuz ama aile ilgili mecburiyetleriniz buna engel olacak olabilir. O nedenle bugün sağa sola koşturmanız gerekebilir.
Akrep
Bugün sevgili akrepler bugün resmi işler için çok daha iyi bir gün gibi görünmekte. Yapmanız gereken varsa bu konuda geciktirmeyin derim. Ayrıca arkadaşlarınızla iyi bir gün geçirebilirsiniz.
Yay
Sevgili yaylar bugün ekonomik anlamda risk almamanızda fayda var. Ama önceden gelen para konusunda bazı gelişmeler varsa kontrollü bir biçimde üzerine gidebilirsiniz.
Oğlak
Aşk ve ilişkiler konusunda enteresan bir gün olabilir. Kalbinizi birilerine kaptırabilirsiniz. Bu konuda ketum ve tutucu davranmayın. Bırakın kendinizi olayların akışına.
Kova
Düne göre daha olumlu bir gün yaşayacaksınız demek yanlış olmaz. Kendinizi özellikle bugün sosyal konulara verip, yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Balık
Sevgili balıklar buğu kendinizi geliştirmek için okuyup, bilgilenmek için iyi bir gün. Eksik kaldığınız konular varsa kendiniz için güzel bir şeyler yapmanız için adımlar atmaya bakın.