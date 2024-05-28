Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün özgürlüklerimizin peşinde koşacağımız bir gün olabilir. Dün gece yarısı Ay Kova burcundaki seyahatine başladı. Sabah saatlerinde Plüton ile kavuşarak, İkizler burcundaki Jüpiter, Venüs ve Güneş’e olumlu açılar oluşturacak. Derinliğe doğru yolculuğumuz sürerken, yüzeye bilgi çıkarmak gibi düşünebiliriz bu etkiyi. Evet bazı duygularımız mantık çerçevesinde dönüşecektir. Bugün ve yarın iletişim, algı yönünde gelişime açık bir etki mevcut olacak. Yarın bu etkiyi daha gerilimli hissedeceğiz. Medya, iletişim, ulaşım konuları gündemimizde olacaktır.