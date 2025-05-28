Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2025)

Oğlak: Bugün evin, ailen ve geçmişle ilgili konular ön planda olabilir. Aile bireyleriyle yapılacak samimi bir sohbet, eski bir konunun çözülmesine vesile olabilir. Duygusal olarak biraz daha içine dönük olabilirsin ama bu süreç sana iyi gelecek. Evde yapılacak küçük bir düzenleme bile ruh halini olumlu etkileyebilir. İş hayatında içsel motivasyonun güçlü. Sessizce ama istikrarlı bir şekilde ilerliyorsun. Maddi konularda evle ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise geçmişten gelen duygular seni etkileyebilir. Partnerinle daha içten ve yumuşak bir bağ kurman mümkün.