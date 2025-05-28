Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjin yüksek ama bu enerjiyi nereye yönlendireceğine dikkat etmelisin. Acelen varsa bile, düşünmeden harekete geçmek yerine bir adım geri çekilip stratejik davranman sana avantaj sağlar. İş yerinde liderlik vasıflarını ortaya koymak için uygun bir gün. Etrafındaki insanlar senin cesaretinden ilham alabilir. Ancak rekabeti abartmamalı, takım çalışmasının gücünü hatırlamalısın. Maddi konularda önemli kararlar almadan önce danışmak faydalı olur. Aşk hayatında tutkulu bir etkileşim seni bekliyor. Partnerinle aranızda kıvılcımlar çakabilir. Yalnızsan, beklenmedik bir ortamda karşına çıkan biri seni şaşırtabilir.