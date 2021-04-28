Günlük burç yorumları (28 Nisan 2021)

28.04.2021 - 00:24
Hayallerinizi ifade edin
Ay 15:29 -18:42 saatleri arasında boşlukta. Yeni bir şeylere başlamak için 15:00 öncesini tercih edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün para konusunda, kimin eli kimin cebinde kesinlikle belli değil. O nedenle gördüklerinize, işittiklerinize inanamayabilirsiniz. Gerçi sizi şaşırtacak ne kaldı şu hayatta?
Boğa
Sevgili boğalar ayrılık çanları çalabilir. Uzun süreli ilişkinize ortaklık konularına falan aman diyeyim dikkat! Karşı taraftan sizi zorlayacak konuşmalar duyabilir. Kendinizi zorlayabilirsiniz.
İkizler
Bu aralar ve özellikle bugün “Yaşasın, şans benden yana!” diyorsanız bence demeyin. O kadarda şansa, kısmete güvenip de işe kalkışılacak bir zamanda değilsiniz.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün özel hayatınız ve özellikle cinsel yaşam ve konulardan uzak kaldığınız sürece iyi bir gün geçirebilirsiniz demek mümkün. Ne olursa olsun ikili ilişkilerden uzak durun.
Aslan
Çekirdek aile, ana, baba, kardeşlerle bir güç gösteresine dönüşebilecek bir günden geçiyor olabilirsiniz. O nedenle olabildiğince “Hı hııı” diyerek günü atlatın yeterli.
Başak
Sevgili başaklar bugün iş ve günlük koşturmada sıkılabilme olasılığınız çok fazla oysa bu işlerin dışında mümkünse zamanınızı geçirirseniz gayet güzel bir günden geçersiniz.
Terazi
Para ilgili konulara şöyle bir dalış yapmanız mümkün. Ama şans gezegeni işin gerçeği pek de tatliş tatliş gülümsemiyor. Şans ve şans gerektiren şeylerden para ummayın bugün.
Akrep
Aile ve tanıdık, eş, dostla iş ve para konusunda muhatap olmadığınız taktirde iyi bir gün geçirebilirsiniz. Bu aralar kafanız biraz karışık olabilir. Bugün bu konulara girmeyin derim.
Yay
Sevgili yaylar bugün kendinizi biraz sessizliğe ihtiyaç duyar bir halde hissedebilirsiniz. Zor bir haftadan geçiyorsunuz ve kendinize müsaade edin. Biraz mümkünse ara verin.
Oğlak
Sevgili oğlaklar çocuklar konusunda yoğun bir gün yaşamanız olası. Ve aynı zamanda duygusal anlamda iniş çıkışlarda mümkün. Size sıkıntı veren konulardan uzaklaşmaya bakın.
Kova
Para konusunda hoş enteresan haberler önünüze gelebilir. Bunları değerlendirmeye bakın. Ama yönetici iseniz veya yönetenlerle iletişimdeyseniz işiniz biraz zor.
Balık
Kardeş, kuzen arkadaş ilişkilerinde ve kısa süreli planların gerçekleşmesi adına hiç de fena bir gün değil ama uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için bekleyin derim.