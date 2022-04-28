Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 00:27
Ay Koç burcunda ilerliyor. Dolaysız ve dürüst yaklaşımlarda bulunabilir. İş birliklerinde orta yolu bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Cesur, girişken, sert ve kafasına koyduğunu yapan tavrınız bugün engel tanımayacağınızın habercisi olabilir. Kendinizi çocuklar gibi özgür hissedebilirsiniz.
Boğa
Etrafınızda dönen söylemleri kişisel olarak algılamaya meyilli olabilirsiniz. Bu da sizi öfkeye itebilir, çabuk kararlar vermemenizi tavsiye ederim.
İkizler
Bulunduğunuz gruplarda en çok anlayan ve algılayan kişinin siz olduğunu düşünebilir ve yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz. Karşınızdakinin de haklı olabileceğini aklınızda bulundurun ilk etapta.
Yengeç
Fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir iş veya okul günü geçirebilirsiniz. Hareketlilik içinde kendinizi daha sakin ve dengede hissetmeniz mümkün.
Aslan
Zaman ve sabır gerektiren işlerde biraz zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya ve anın tadını çıkarmaya çalışın.
Başak
Yaptığınız fedakârlıklar gözünüzde büyüyebilir, sorunlarla baş etme tarzınızda daha sert bir tavır sergileyebilirsiniz. Neyi düşünürseniz onu büyütürsünüz, iyiye odaklanın derim.
Terazi
İkili ilişkilerinizde biraz çekişme ve ben bilirimcilik söz konusu olabilir. Karşılıklı anlaşma ve uzlaşı için daha büyük rol üstlenebilirsiniz.
Akrep
Çalışma ortamınızda gerginlikten uzak durmaya çalışabilir, işinize daha çok odaklanmak isteyebilirsiniz.
Yay
Hareket enerjisi gerektiren aktivite ve faaliyetlere yönelebilir, kapalı alanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.
Oğlak
Aile içi iletişimde yıkıcı ve yıpratıcı olmamaya dikkat edin. Üzerine düştüğünüz konuların yeterince önemsenmemesi gündem olabilir.
Kova
Kafanızın estiği yere yakın çevrenizle kaçabilir, güzel ve kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Kaçamaklar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
Balık
Tek başınıza çalışmak ve boyun eğmemek için arayışta olabilirsiniz. Gereken mücadele için destek görebilirsiniz.