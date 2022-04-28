Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 00:27

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 1

Ay Koç burcunda ilerliyor. Dolaysız ve dürüst yaklaşımlarda bulunabilir. İş birliklerinde orta yolu bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 2

Koç

Cesur, girişken, sert ve kafasına koyduğunu yapan tavrınız bugün engel tanımayacağınızın habercisi olabilir. Kendinizi çocuklar gibi özgür hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 3

Boğa

Etrafınızda dönen söylemleri kişisel olarak algılamaya meyilli olabilirsiniz. Bu da sizi öfkeye itebilir, çabuk kararlar vermemenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 4

İkizler

Bulunduğunuz gruplarda en çok anlayan ve algılayan kişinin siz olduğunu düşünebilir ve yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz. Karşınızdakinin de haklı olabileceğini aklınızda bulundurun ilk etapta.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir iş veya okul günü geçirebilirsiniz. Hareketlilik içinde kendinizi daha sakin ve dengede hissetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 6

Aslan

Zaman ve sabır gerektiren işlerde biraz zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya ve anın tadını çıkarmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 7

Başak

Yaptığınız fedakârlıklar gözünüzde büyüyebilir, sorunlarla baş etme tarzınızda daha sert bir tavır sergileyebilirsiniz. Neyi düşünürseniz onu büyütürsünüz, iyiye odaklanın derim.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 8

Terazi

İkili ilişkilerinizde biraz çekişme ve ben bilirimcilik söz konusu olabilir. Karşılıklı anlaşma ve uzlaşı için daha büyük rol üstlenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 9

Akrep

Çalışma ortamınızda gerginlikten uzak durmaya çalışabilir, işinize daha çok odaklanmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 10

Yay

Hareket enerjisi gerektiren aktivite ve faaliyetlere yönelebilir, kapalı alanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Aile içi iletişimde yıkıcı ve yıpratıcı olmamaya dikkat edin. Üzerine düştüğünüz konuların yeterince önemsenmemesi gündem olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 12

Kova

Kafanızın estiği yere yakın çevrenizle kaçabilir, güzel ve kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Kaçamaklar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2022) - 13

Balık

Tek başınıza çalışmak ve boyun eğmemek için arayışta olabilirsiniz. Gereken mücadele için destek görebilirsiniz.

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