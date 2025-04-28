Günlük burç yorumları (28 Nisan 2025)

Koç: Bugün enerjin oldukça yüksek olacak ve yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman olabilir. Ancak hızlı kararlar almadan önce detayları dikkatlice gözden geçirmen önemli. Çevrenden alacağın destek, planlarını daha sağlam bir zemine oturtmana yardımcı olabilir. Kendine güvenerek ilerlediğinde, beklediğinden daha olumlu sonuçlar elde edebilirsin.