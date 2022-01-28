Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.01.2022 - 00:01 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 09:05

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 1

Venüs hala sevimsiz.

Sağlık ve paraya dikkat! Özellikle kredi kartınıza ne olursa olsun mukayyet olmanız gerekecek. Olmayanı harcamayın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 2

Koç

Zor bir günden geçiyor olabilirsiniz ama atacağınız sabırlı ve ufak adımlar sizi bugün düze çıkarır diyebiliriz. O nedenle derin nefesle alın ve susun.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 3

Boğa

Geçmişteki ilişkilerde açık veya adil olmadıysanız, duygusal bir mesele size pahalıya mal olabilir bugün. En iyisi bu konulara bugün hiç girmeyin.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 4

İkizler

Risk almak isteyebilirsiniz, ancak durağan kalmak da kayıplara neden olacakmış gibi durmakta. Riskleri ele alma şekliniz karşılığında ne alacağınızı belirleyecektir.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Taklitçilere bugün kanmayın. Orijinalini ararsanız, en iyisini bulacaksınız. Sağlık konusunda sırt ve boyuna dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 6

Aslan

İşte yaptıklarınız ve katkıda bulunduklarınız konusunda dürüst olun, aksi takdirde sorgulanabilir veya garip bir duruma düşmek istemezsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 7

Başak

Etrafınızı benzer ilgi alanlarına sahip pozitif insanlarla kuşatın. Ve gülümsemeye bakın çünkü başka türlü bu günleri atlatmakta zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 8

Terazi

Eğitim arayışları size daha fazla beceri ve güven verecektir. Yeni bir şey öğrenmeye kendinizi hazırlarsanız moraliniz yerine gelecektir.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 9

Akrep

Finansal olarak ilerlemenize yardımcı olabilecek projeleri geliştirmek için zaman ve çaba harcayın ki ileride meyvelerini yiyebilesiniz. Bugün çalışın.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 10

Yay

Bugün aslında çok da önemli bir şey olmasa da kendinizi gergin veya baskı altında hissedebilirsiniz, programınıza bağlı kalın derim.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Yakın olduğunuz biri veya yöneticilerinizden biri de olabilir üstünüze angarya yıkmaya çalışabilir. Nazikçe “Başka kapıya!” diyebilmelisiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 12

Kova

Yolunuza çıkan herhangi bir ekstra görev veya işin üstesinden gelmek için fazladan enerjiniz ve ek disiplininiz bugün mutlaka olmalı. Yoksa dağılır kalırsınız.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022) - 13

Balık

Desteğiniz her türlü olumlu görüşü, yardımı ve iyi niyeti size bugün getirecektir. Herhangi bir anlaşmazlığın üstesinden gelebilirsiniz bugün.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER