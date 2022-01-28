Günlük burç yorumları (28 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.01.2022 - 00:01 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 09:05
Venüs hala sevimsiz.
Sağlık ve paraya dikkat! Özellikle kredi kartınıza ne olursa olsun mukayyet olmanız gerekecek. Olmayanı harcamayın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Zor bir günden geçiyor olabilirsiniz ama atacağınız sabırlı ve ufak adımlar sizi bugün düze çıkarır diyebiliriz. O nedenle derin nefesle alın ve susun.
Boğa
Geçmişteki ilişkilerde açık veya adil olmadıysanız, duygusal bir mesele size pahalıya mal olabilir bugün. En iyisi bu konulara bugün hiç girmeyin.
İkizler
Risk almak isteyebilirsiniz, ancak durağan kalmak da kayıplara neden olacakmış gibi durmakta. Riskleri ele alma şekliniz karşılığında ne alacağınızı belirleyecektir.
Yengeç
Taklitçilere bugün kanmayın. Orijinalini ararsanız, en iyisini bulacaksınız. Sağlık konusunda sırt ve boyuna dikkat edin derim.
Aslan
İşte yaptıklarınız ve katkıda bulunduklarınız konusunda dürüst olun, aksi takdirde sorgulanabilir veya garip bir duruma düşmek istemezsiniz.
Başak
Etrafınızı benzer ilgi alanlarına sahip pozitif insanlarla kuşatın. Ve gülümsemeye bakın çünkü başka türlü bu günleri atlatmakta zorlanabilirsiniz.
Terazi
Eğitim arayışları size daha fazla beceri ve güven verecektir. Yeni bir şey öğrenmeye kendinizi hazırlarsanız moraliniz yerine gelecektir.
Akrep
Finansal olarak ilerlemenize yardımcı olabilecek projeleri geliştirmek için zaman ve çaba harcayın ki ileride meyvelerini yiyebilesiniz. Bugün çalışın.
Yay
Bugün aslında çok da önemli bir şey olmasa da kendinizi gergin veya baskı altında hissedebilirsiniz, programınıza bağlı kalın derim.
Oğlak
Yakın olduğunuz biri veya yöneticilerinizden biri de olabilir üstünüze angarya yıkmaya çalışabilir. Nazikçe “Başka kapıya!” diyebilmelisiniz.
Kova
Yolunuza çıkan herhangi bir ekstra görev veya işin üstesinden gelmek için fazladan enerjiniz ve ek disiplininiz bugün mutlaka olmalı. Yoksa dağılır kalırsınız.
Balık
Desteğiniz her türlü olumlu görüşü, yardımı ve iyi niyeti size bugün getirecektir. Herhangi bir anlaşmazlığın üstesinden gelebilirsiniz bugün.