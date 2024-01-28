Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 28 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 1

Bugün gökyüzünde toprak elementinde çok güzel açılar meydana geliyor. Olaylara daha gerçekçi yaklaşıp, plan program yapmak için güzel bir gün olacak. Ay-Satürn karşıtlığı sebebiyle duygusal konularda tıkanıklık hissedebiliriz. Başak burcundaki ay, bize yaramayan duyguları kendimizden uzaklaştırmak ve bitmesi gereken, gitmesi gereken şeylere veda etmemiz için bir fırsat tanıyacak.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç,  bugün düzen, tertip günü. Sağlığınız, yeme düzeninizle ilgili yeni rutinler oluşturabilirsiniz. Yaşamınızda temizlik yapacak, size ağırlık yapan tüm duygu ve düşüncelerden arınacaksınız. 

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün çocuklarınızın eğitim hayatı, duygusal gereksinimleri ile daha yakından ilgileceksiniz. Bekar olan boğalar aşk hayatıyla ilgili duygusal bir hesaplaşmaya girişebilirler. Kendinize değer veren insanları etrafınızda toplayıp, kötü hissettiren insanlardan uzaklaşacağınız bir gün olacak. Her şeye rağmen huzurlu hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün ailenizle keyifli vakit geçirecek, tanımadığınız pek çok insan ile etkileşimde olabilirsiniz. sevildiğinizi , değer gördüğünüzü hissedeceksiniz. Evinizle ilgili bir düzenleme yapabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, komşular, kardeşler, yakın çevrenizle daha fazla ilgili olacağınız bir gün olacak. Arkadaşlarınız ve sevdiğiniz insanların varlığı size güç verecek. 

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  muhasebesel konular hakkında plan, program yapabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırabileceğiniz fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz.  Kendi değerinizin daha farkında olacaksınız. Size bu değeri vermeyen insanları etrafınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün kişisel bakım günü. Evde sakince kendi bedeniniz ve ruhunuza iyi gelen sakin modda olacaksınız. Biraz temizlik konusunu abartabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi,  size zarar verdiğini düşündüğünüz, duygusal açıdan sizi yaralan insanları hayatınızdan uzaklaştırma kararı alacağınız bir gün olacak. Ruhunuza iyi gelecek aktivitelere katılabilir, sanatsal yönünüzü aktif edebilirsiniz. Kemik ağrıları, halsizlik hissedebilir tüm günü miskin miskin uzanarak geçirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün arkadaşlarınızla eğlenecek, yaşadığınız duygusal gerilimleri unutmak adına güvenli limanlara çekileceksiniz. Sizi en çok seven dostunuz, arkadaşınız, eşiniz yanınızda olup, hayatınızda artık size zarar veren konular hakkında uzun sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, iş ve kariyer hayatınızla ilgili planlar, yeni görüşmeler yapabilirsiniz. Aile içinde duygusal anlaşmazlıklar oluşabilir. Hayatınızda en çok kiminle vakit geçiriyorsanız onunla ilgili güzel haberler alacaksınız. Fırsatlara açık bir gün, dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün seyahatler, yolculuklar hakkında planlar oluşturabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni planlamalar yapacak ve harekete geçmek isteyeceksiniz. Bedensel olarak kendinizi daha güçlü hissedecek ve hayatınızda yaşanan krizleri fırsata çevirebileceksiniz. 

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün beklenmedik sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. Daha çok sezgileriniz ile hareket edeceğiniz ve etrafınızda sizi gerçekten seven insanlar ile beraber olacaksınız. Finansal konularda bazı sorunlar yaşanabilir ancak yapacağınız yeni planlar ile bu sorunların üstesinden geleceksiniz.

Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık,  eşiniz veya ortaklarınızla yeni kararlar alabilirsiniz. Siz duygularınızla hareket ederken, hayatınızdaki insanların daha mantıksal hareket ettiğini gözlemleyebilirsiniz.  Bu durum sizi biraz kötü hissettirebilir, kendinizi tam ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak yakın çevreniz, arkadaşlarınız, eşiniz iyi bir dinleyici olacaktır. Yaşadığınız sorunların üstesinden gelebilmeniz için diğer insanların fikrine danışın.

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