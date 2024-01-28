Günlük burç yorumları (28 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 28 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün gökyüzünde toprak elementinde çok güzel açılar meydana geliyor. Olaylara daha gerçekçi yaklaşıp, plan program yapmak için güzel bir gün olacak. Ay-Satürn karşıtlığı sebebiyle duygusal konularda tıkanıklık hissedebiliriz. Başak burcundaki ay, bize yaramayan duyguları kendimizden uzaklaştırmak ve bitmesi gereken, gitmesi gereken şeylere veda etmemiz için bir fırsat tanıyacak.