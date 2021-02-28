Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021

Astrolog Murat İpek'ten 28 Şubat Ocak 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

28.02.2021 - 04:36

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 1

Temizlik günü bugün

Ay Başak burcunda ve günlerden Pazar. Evinizi, ofisinizi, kendinizi, çocuklarınızı, kocanızı, karınızı iki su yıkayıp küvete basın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 2

Koç

Bugün pek bir alıngan gününün de misiniz nesiniz öyle? Sevgili koçlar inanın iyisiniz hoşsunuz ama alıngan, somurtkan olduğunuzda asla çekilir değilsiniz. Hep söylüyorum gülümsemek size yakışıyor. Sırıtın!

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 3

Boğa

Boğalar hadi bugün size müsaade, olur olmadık birine aşık olun. Onun hakkında manasız aşk hikayeleri yazın kafanızda, öyle ya da böyle mutlu edin kendinizi ya da sizi sevenlerin kıymetini bilin.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 4

İkizler

Sevgili İkizler “Neden bana Mısır’daki halamdan bir miras kalmadı ki?” diye düşüneceğiniz yerde bugün sakin kafayla para ve parayla ilgili konularda “daha başka ne yapabilirim?” diye bir düşünün.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler bugün eğer mümkünse önemli bir iş yapmamaya gayret edin ve kendinizi arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin güvenli kollarına bırakın ve sadece lak lak yapın. Ciddiyetten uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 6

Aslan

Sevgili aslanlar bugün hemen hemen her konuda kafanız bir dünya, hayal kırıklıklarına açık bir halde olabilirsiniz. O nedenle özellikle ekonomik konularda fikir bile yürütmeyin.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 7

Başak

Canım başaklarım, bugün hem kendiniz hem de çevreniz için güzel bir şey yapın ve boş boş zaman geçirin. Onlarla ilgilenin, anınızı güzelleştirin. İşi gücü bırakın gitsin.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 8

Terazi

Güzeller güzeli terazilerim, bugün nasıl olsa kafanızı toplamanız zor en güzeli geçin televizyon karşısına güzel bir film veya online tiyatro seçin ve izleyin. Bugünü sanatla değerlendirin.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 9

Akrep

Bugün her burca yazacağım gibi Ay, Neptün karşıtlığı sizi de leyla bir vaziyette dolandıracak.  O nedenle özellikle sosyal hayatınızda abuk sabuk davranmanız muhtemel. En iyisi uyuyun siz bugün.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 10

Yay

Hafta içi süründürdünüz işleri bugün mü tamamlayacaksınız? Yapmayın. Bugün mesela eski sevgilinizi arayıp hır çıkarmak Pazar keyfinin canına okumak için ideal arayın, hayatınız renklensin.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 11

Oğlak

Hemen kalkıyorsunuz ve bir iki arkadaşınızla hayal kırıklıkları üzerine uzun ve ağdalı bir görüşme yapıyorsunuz. Siz ferahlıyorsunuz, onlar kararıp oturuyorlar. Konuşun biraz! Açılın.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 12

Kova

Sevgili deli dolu kovalar, bugün kendinizi biraz doğaüstü olaylara yakın hissedebilirsiniz. Fal bakın, ruh çağırın, süpürgenizle iki tur gökyüzünde dolanın ama çevrenize elleşmeyin olur mu?

Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021 - 13

Balık

Sevgili editörümün doğum günü, onu buradan kutlamayacağımda nereden kutlayacağım? Ama siz balıklar, bugün mümkünse birlikte yaşadığınız kişilerle özel mevzulara girmeyin derim. Gevşeyin!

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