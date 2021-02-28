Günlük burç yorumları - 28 Şubat 2021

28.02.2021 - 04:36
Temizlik günü bugün
Ay Başak burcunda ve günlerden Pazar. Evinizi, ofisinizi, kendinizi, çocuklarınızı, kocanızı, karınızı iki su yıkayıp küvete basın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün pek bir alıngan gününün de misiniz nesiniz öyle? Sevgili koçlar inanın iyisiniz hoşsunuz ama alıngan, somurtkan olduğunuzda asla çekilir değilsiniz. Hep söylüyorum gülümsemek size yakışıyor. Sırıtın!
Boğa
Boğalar hadi bugün size müsaade, olur olmadık birine aşık olun. Onun hakkında manasız aşk hikayeleri yazın kafanızda, öyle ya da böyle mutlu edin kendinizi ya da sizi sevenlerin kıymetini bilin.
İkizler
Sevgili İkizler “Neden bana Mısır’daki halamdan bir miras kalmadı ki?” diye düşüneceğiniz yerde bugün sakin kafayla para ve parayla ilgili konularda “daha başka ne yapabilirim?” diye bir düşünün.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün eğer mümkünse önemli bir iş yapmamaya gayret edin ve kendinizi arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin güvenli kollarına bırakın ve sadece lak lak yapın. Ciddiyetten uzak kalın.
Aslan
Sevgili aslanlar bugün hemen hemen her konuda kafanız bir dünya, hayal kırıklıklarına açık bir halde olabilirsiniz. O nedenle özellikle ekonomik konularda fikir bile yürütmeyin.
Başak
Canım başaklarım, bugün hem kendiniz hem de çevreniz için güzel bir şey yapın ve boş boş zaman geçirin. Onlarla ilgilenin, anınızı güzelleştirin. İşi gücü bırakın gitsin.
Terazi
Güzeller güzeli terazilerim, bugün nasıl olsa kafanızı toplamanız zor en güzeli geçin televizyon karşısına güzel bir film veya online tiyatro seçin ve izleyin. Bugünü sanatla değerlendirin.
Akrep
Bugün her burca yazacağım gibi Ay, Neptün karşıtlığı sizi de leyla bir vaziyette dolandıracak. O nedenle özellikle sosyal hayatınızda abuk sabuk davranmanız muhtemel. En iyisi uyuyun siz bugün.
Yay
Hafta içi süründürdünüz işleri bugün mü tamamlayacaksınız? Yapmayın. Bugün mesela eski sevgilinizi arayıp hır çıkarmak Pazar keyfinin canına okumak için ideal arayın, hayatınız renklensin.
Oğlak
Hemen kalkıyorsunuz ve bir iki arkadaşınızla hayal kırıklıkları üzerine uzun ve ağdalı bir görüşme yapıyorsunuz. Siz ferahlıyorsunuz, onlar kararıp oturuyorlar. Konuşun biraz! Açılın.
Kova
Sevgili deli dolu kovalar, bugün kendinizi biraz doğaüstü olaylara yakın hissedebilirsiniz. Fal bakın, ruh çağırın, süpürgenizle iki tur gökyüzünde dolanın ama çevrenize elleşmeyin olur mu?
Balık
Sevgili editörümün doğum günü, onu buradan kutlamayacağımda nereden kutlayacağım? Ama siz balıklar, bugün mümkünse birlikte yaşadığınız kişilerle özel mevzulara girmeyin derim. Gevşeyin!