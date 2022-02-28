Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 08:34
Şubat ayının son haftası Ay’ın Kova burcundaki transitiyle başlıyor. Bilgi paylaşımı ve yeni öğrenmeler için hazır hissedebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızı geliştirme arzusu duyabilirsiniz. Radikal çıkışlar ve şaşkınlıklar söz konusu olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yeni arkadaşlıklar, yeni ortamlar yapabilirsiniz. Sosyal medyada farklı alanlara yönelebilirsiniz.
Boğa
Orijinal fikirleriniz ile pratik çözümler sunabilirsiniz. Siz dahil herkesin şaşırması olası.
İkizler
Emek verdiğiniz konuların havada kaldığını hissedebilirsiniz, yine de çalışmaya devam edin.
Yengeç
Finansal anlamda hesaplamalar yaptıktan sonra rahatlayabilirsiniz. Mantıklı analizler ve tutarlı sonuçlar söz konusu.
Aslan
İkili ilişkilerinizde umursamazlık olası. Arayan, soran, yapıcı olan taraf olmayı deneyebilirsiniz.
Başak
Sağlığınızın iyilik halinden her zaman sorumlusunuz, çalışmak kadar dinlenmenin de önemli olduğunun farkına varabilirsiniz.
Terazi
Özgün tasarımlar, marjinal çizgiler bugün tam da size göre. Ne yaparsanız yapın farklı duracaktır.
Akrep
Aileniz ile tartışmalara girebilirsiniz. Aslında onlara ne kadar benzediğinizi ya da uzaklaşmak istedikçe benzediğinizi görebilirsiniz. Armut dibine düşüyor sonuçta.
Yay
Yakın çevrenizde daha önce konuşmadığınız insanlarla alanınız dışında sohbetler edebilirsiniz. Farklılığın en iyi geldiği burç siz olabilirsiniz.
Oğlak
Değerlerinizi savunmaktan çekinmeyin. Sizi siz yapan parçalarınızın en değerlisi bu zaten.
Kova
Bugün gözleriniz bile ne var yahu dercesine etrafına bakabilir. Üst oktav makine gibi çalışan zihninizin ufak bir eşantiyonu diyelim.
Balık
İç sesinizle konuşmalarınız derinleşebilir, tavsiyem onu güvendikleriniz ile paylaşmanız olacak. Her şeyi içinizde yaşayamazsınız, orası bir okyanus değil.