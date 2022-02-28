Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 08:34

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 1

Şubat ayının son haftası Ay’ın Kova burcundaki transitiyle başlıyor. Bilgi paylaşımı ve yeni öğrenmeler için hazır hissedebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızı geliştirme arzusu duyabilirsiniz. Radikal çıkışlar ve şaşkınlıklar söz konusu olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 2

Koç

Yeni arkadaşlıklar, yeni ortamlar yapabilirsiniz. Sosyal medyada farklı alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 3

Boğa

Orijinal fikirleriniz ile pratik çözümler sunabilirsiniz. Siz dahil herkesin şaşırması olası.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 4

İkizler

Emek verdiğiniz konuların havada kaldığını hissedebilirsiniz, yine de çalışmaya devam edin.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Finansal anlamda hesaplamalar yaptıktan sonra rahatlayabilirsiniz. Mantıklı analizler ve tutarlı sonuçlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 6

Aslan

İkili ilişkilerinizde umursamazlık olası. Arayan, soran, yapıcı olan taraf olmayı deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 7

Başak

Sağlığınızın iyilik halinden her zaman sorumlusunuz, çalışmak kadar dinlenmenin de önemli olduğunun farkına varabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 8

Terazi

Özgün tasarımlar, marjinal çizgiler bugün tam da size göre. Ne yaparsanız yapın farklı duracaktır.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 9

Akrep

Aileniz ile tartışmalara girebilirsiniz. Aslında onlara ne kadar benzediğinizi ya da uzaklaşmak istedikçe benzediğinizi görebilirsiniz. Armut dibine düşüyor sonuçta.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 10

Yay

Yakın çevrenizde daha önce konuşmadığınız insanlarla alanınız dışında sohbetler edebilirsiniz. Farklılığın en iyi geldiği burç siz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Değerlerinizi savunmaktan çekinmeyin. Sizi siz yapan parçalarınızın en değerlisi bu zaten.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 12

Kova

Bugün gözleriniz bile ne var yahu dercesine etrafına bakabilir. Üst oktav makine gibi çalışan zihninizin ufak bir eşantiyonu diyelim.

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2022) - 13

Balık

İç sesinizle konuşmalarınız derinleşebilir, tavsiyem onu güvendikleriniz ile paylaşmanız olacak. Her şeyi içinizde yaşayamazsınız, orası bir okyanus değil.

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