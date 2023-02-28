Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023)

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023)

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 1

Ay, hala ikizlerde yürüyor.  Maymun iştahlı bir hal üstünüze çökmüş olabilir. O nedenle kendinizi önemli işlere vermemeye bakın bugün olur mu? 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Bugün istenmeyen davranışlarda bulunan veya kötü alışkanlıklar edinen biriyle vakit geçirmekten kaçının. Kendinizi daha iyi olana bırakın. 

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Bugün yeni bir girişime başlamamanızı tavsiye ediyorum. İş hayatında kayıplarla karşılaşmanız muhtemel durmakta biraz daha dikkat. 

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Bugün kendinizi yorgun hissedebilir, bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. İşe yatırım yapmayı ertelemeniz hayrınıza olacaktır.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Yakın çevrenizdeki bir genç ile ilgili güzel bir haber sizi de bugün baya mutlu edebilir.  Kendinizi biraz daha sosyalleşmeye bırakın derim.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün, yakın gelecekte karlı olabilecek bazı iş emirleri bugün önünüze alabilirsiniz. İş yerinde bazı yeni yöntemleri uygulamaya koyabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Miras kalan mallarla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, her türlü anlaşmazlık, mümkün olan en kısa sürede üçüncü bir tarafça çözülecek. 

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Olumlu bir bakış açısını koruyarak, herhangi bir sorunu çözebilecek güce sahip olduğunuzu bugün bir kere daha anlayacaksınız. Gülümseyin bugün.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 9

AKREP

Gayrimenkul satın almak, kiralamak veya tadilata geçmek için iyi bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Eğer bunları kredi ile yapacaksanız birilerine danışın.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugünü arkadaş ve kardeşlerinizle geçirildiğinizde en keyifli ve tatmin edici zamanları yaşamanız olası. Bu anlamda gününüzü biraz daha işten uzak geçirin.   

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Gün mali açıdan avantajlı görünüyor, bu nedenle önemli hareketlerde bulunabilirsiniz. Heyecan verici bir aktiviteye girerek bugünü tamamlayabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 12

KOVA

Rastgele bir şeyler almaya çok meyilli bir günden geçiyor olabilirsiniz. Bu muhtemelen paranızı batırmanıza neden olacaktır. Kredi kartınızı kaldırın.  

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023) - 13

BALIK

Gelirinizi artırmak için yeni başlangıçlarda bulunmanız gerekebilir. Özel hayatınız biraz uyarılmaya ihtiyaç duysa da, bugün iyi gitmeye devam edecek.  

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