Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 28 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

28.07.2021 - 06:55

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 1
Dedikoducu Merkür Aslan burcunda

Kendimizi daha çözüm odaklı, daha eğlenceli bir üslup içinde bulabiliriz. Bugünü gülümseyerek geçirmeye çalışın.



(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 2

Koç

Öncelikle son zamanlarda yorgun olan vücudunuzu dinlendirin ve ruhunuzu güzelliklere doyurun. Bu şekilde devam edersiniz yıpranırsınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Bugün yeni birileri ile tanışacaksanız veya sosyal çevrenizde koşturacağınız işleriniz varsa olumlu bir günden geçiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Yaptığınız işlerin artık görünür olduğu bir gün yaşayacaksınız ve önünüzde olumlu gelişmelerin kapıları açılabilir. Fırsatları değerlendirin.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Yazışmalarınız, sunumlarınız varsa bugün bu konuda çalışmanızda fayda var. Önünüze resmi kağıtlarda gelebilir bugün. Özenli olun.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Özellikle hukuki süreçte olan işleriniz varsa veya büyük kurum, kuruluşlarla halledilecek meseleleri halletmek için hareket halinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 7

Başak

Eşiniz veya uzun süreli ilişkide bulunduğunuz insanla ilgili çok daha olumlu bir gün bu anlamda eğer halletmeniz gereken konular varsa yapın derim.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Sağlığınız konusunda eğer yapmanız gereken şeyler varsa bir an önce yapmanızda fayda var. Özellikle ağız ve diş sağlığınızı önemseyin derim.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bugünü çalışma konusunda verimli geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Önünüzde olumlu kapılar açılabilir. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 10

Yay

Bugün havada aşk kokusu mu ne var? Güzel tanışmalar, ani sürpriz flörtlere açık bir gün. Artık yeni insanlara şans verme zamanı gelmedi mi?

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Anne ve babanızla veya ailedeki yaşı ilerlemiş kişilerle iletişimizde olumlu bir günden geçeceksiniz gibi duruyor. Onlarla işiniz varsa yapın derim.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün bilgi vermek ve bilgi almak için ideal zamanlar söz konusu. Bu anlamda yapmanız gerekenler varsa hiç durmayın derim.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021 - 13

Balık

Alışveriş yaparken tam olarak neye ihtiyacınızın olup olmadığını net bir şekilde belirlemenizde fayda var. Kredi kartı işlemlerine dikkat edin derim.

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