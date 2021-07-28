Günlük burç yorumları - 28 Temmuz 2021

28.07.2021 - 06:55
Koç
Öncelikle son zamanlarda yorgun olan vücudunuzu dinlendirin ve ruhunuzu güzelliklere doyurun. Bu şekilde devam edersiniz yıpranırsınız.
Boğa
Bugün yeni birileri ile tanışacaksanız veya sosyal çevrenizde koşturacağınız işleriniz varsa olumlu bir günden geçiyorsunuz.
İkizler
Yaptığınız işlerin artık görünür olduğu bir gün yaşayacaksınız ve önünüzde olumlu gelişmelerin kapıları açılabilir. Fırsatları değerlendirin.
Yengeç
Yazışmalarınız, sunumlarınız varsa bugün bu konuda çalışmanızda fayda var. Önünüze resmi kağıtlarda gelebilir bugün. Özenli olun.
Aslan
Özellikle hukuki süreçte olan işleriniz varsa veya büyük kurum, kuruluşlarla halledilecek meseleleri halletmek için hareket halinde olabilirsiniz.
Başak
Eşiniz veya uzun süreli ilişkide bulunduğunuz insanla ilgili çok daha olumlu bir gün bu anlamda eğer halletmeniz gereken konular varsa yapın derim.
Terazi
Sağlığınız konusunda eğer yapmanız gereken şeyler varsa bir an önce yapmanızda fayda var. Özellikle ağız ve diş sağlığınızı önemseyin derim.
Akrep
Bugünü çalışma konusunda verimli geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Önünüzde olumlu kapılar açılabilir. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.
Yay
Bugün havada aşk kokusu mu ne var? Güzel tanışmalar, ani sürpriz flörtlere açık bir gün. Artık yeni insanlara şans verme zamanı gelmedi mi?
Oğlak
Anne ve babanızla veya ailedeki yaşı ilerlemiş kişilerle iletişimizde olumlu bir günden geçeceksiniz gibi duruyor. Onlarla işiniz varsa yapın derim.
Kova
Bugün bilgi vermek ve bilgi almak için ideal zamanlar söz konusu. Bu anlamda yapmanız gerekenler varsa hiç durmayın derim.
Balık
Alışveriş yaparken tam olarak neye ihtiyacınızın olup olmadığını net bir şekilde belirlemenizde fayda var. Kredi kartı işlemlerine dikkat edin derim.