Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2025)

Akrep: Bugün iş ya da sorumluluklarla ilgili konular seni biraz daha fazla meşgul edebilir. Disiplinli ve kararlı tavrın sayesinde zor gibi görünen işleri rahatlıkla yoluna koyabilirsin. Zihinsel olarak net ve analitik düşüneceğin bir gün. Aşk hayatında ise daha derin bir bağ arayışındasın. Yüzeysel ilişkiler artık seni tatmin etmiyor. Partnerinle ciddi bir konu üzerine konuşmak isteyebilirsin. Yalnızsan, hayatına ani ama etkileyici bir giriş yapan biri duygularını karıştırabilir. Bugün iç sesin oldukça güçlü; sana rehberlik etmek için orada. Dinlemeyi unutma.